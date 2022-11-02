Общество

Сокращенный рабочий день ожидает россиян 3 ноября

Сокращенный рабочий день ожидает россиян 3 ноября в преддверии Дня народного единства.

В этом году государственный праздник выпадает на пятницу, и переносов дней не будет. Россияне смогут отдохнуть три дня подряд с 4 по 6 ноября.

В четверг, 3 ноября, предпраздничный рабочий день будет сокращен на один час. Однако сокращение не касается непрерывно действующих организаций, общественного транспорта и медучреждений.

Дополнительный выходной (праздничный) день не скажется на зарплате работников, которым установлен оклад. В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ, для них наличие в месяце нерабочих праздничных дней не влияет на размер оклада.