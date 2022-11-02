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Общество

Великолукский студент стал лауреатом национальной премии молодых конструкторов

03.11.2022 11:05|ПсковКомментариев: 0

Великолукский студент стал лауреатом национальной премии имени А. А. Ежевского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы премии.

Имена победителей ежегодного конкурса среди молодых конструкторов в сфере сельхозмашиностроения, который ежегодно проходит при поддержке Минпромторга России, объявили 3 ноября.

Лауреатами премии стали 12 студентов, представляющих вузы из Кабардино-Балкарской Республики, Республики Башкортостан, Алтайского края, Краснодарского края, Псковской, Свердловской, Челябинской, Кировской, Пензенской и Вологодской областей.

В числе победителей – студент 3 курса ФГБОУ ВО «Великолукская ГСХА» Павел Азарченко. Он представил проект «Разработка термоэлектрического генератора для комбайна "АCROS 585"». Научный руководитель лауреата – доцент, председатель Совета молодых ученых и специалистов Николай Максимов.

«Конкурсные работы охватывают широкий спектр актуальных для сельхозмашиностроения направлений, в частности, проектирование комплектующих и узлов для сельхозтехники, автоматизация сельхозпроизводства, разработка почвообрабатывающих агрегатов, машин для садоводства, внесения удобрений, посевной техники», – рассказали организаторы.

Торжественное награждение лауреатов пройдет в 2022 году в Ростове-на-Дону на территории компании Ростсельмаш, которая является стратегическим партнером премии в текущем году.

Теги: #студенты
Источник: Псковская Лента Новостей
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