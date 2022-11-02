Общество

Великолукский студент стал лауреатом национальной премии молодых конструкторов

Великолукский студент стал лауреатом национальной премии имени А. А. Ежевского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы премии.

Имена победителей ежегодного конкурса среди молодых конструкторов в сфере сельхозмашиностроения, который ежегодно проходит при поддержке Минпромторга России, объявили 3 ноября.

Лауреатами премии стали 12 студентов, представляющих вузы из Кабардино-Балкарской Республики, Республики Башкортостан, Алтайского края, Краснодарского края, Псковской, Свердловской, Челябинской, Кировской, Пензенской и Вологодской областей.

В числе победителей – студент 3 курса ФГБОУ ВО «Великолукская ГСХА» Павел Азарченко. Он представил проект «Разработка термоэлектрического генератора для комбайна "АCROS 585"». Научный руководитель лауреата – доцент, председатель Совета молодых ученых и специалистов Николай Максимов.

«Конкурсные работы охватывают широкий спектр актуальных для сельхозмашиностроения направлений, в частности, проектирование комплектующих и узлов для сельхозтехники, автоматизация сельхозпроизводства, разработка почвообрабатывающих агрегатов, машин для садоводства, внесения удобрений, посевной техники», – рассказали организаторы.

Торжественное награждение лауреатов пройдет в 2022 году в Ростове-на-Дону на территории компании Ростсельмаш, которая является стратегическим партнером премии в текущем году.