Общество

Псковские курсанты собрались на торжественное построение в преддверии 4 ноября

Наступающий День народного единства в Псковском филиале Академии ФСИН России встретили торжественным построением личного состава. На плацу образовательной организации сотрудники и курсанты принимали поздравления от руководства и ветеранов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Академии ФСИН России

«В летописи российской истории было немало примеров, когда боевая мощь и доблесть нашего народа вели страну вперёд, несмотря ни на какие трудности и невзгоды, и сегодня национальное согласие и единство общества, основанные на нравственных ценностях, испытанных веками, являются необходимым условием для стабильного и динамичного развития России, спокойной и мирной жизни её граждан», – сказал начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Александр Сысоев.

Врио заместителя начальника Псковского филиала академии по учебной и научной работе Роман Иваняков и председатель совета ветеранов образовательной организации Степан Тунчик отметили, что День народного единства напоминает каждому, что «при всех отличиях мы – один российский народ, и в нашем единстве, сплочённости заключается сила государства».

За активное участие в общественной жизни региона и образовательной организации курсантов наградили ведомственными наградами.

В вузе отметили, что к Дню народного единства в Псковском филиале Академии ФСИН России запланирован комплекс мероприятий: викторина «Мы едины, значит, непобедимы» и конкурс плакатов среди курсантов, мастер-класс для воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, по изготовлению символа мира – белых голубей и российского флага.

Кроме того, учащиеся образовательной организации примут участие во Всероссийской акции «Сплотимся», разместив в Интернете видеоролики с чтением курсантов стихов о Родине на родном языке.

«На сегодняшний день в Псковском филиале Академии ФСИН России обучаются юноши и девушки различных национальностей и вероисповедания из 39 регионов России, но всех их объединяет желание служить Родине и проходить службу в уголовно-исполнительной системе», - отметили в вузе.