Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
новогодние корпоративы
Топ клиник Пскова
Защита от грабителей
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Досуговые центры для взрослых
Опасность онлайн-мошенников для детей
Geely выгоднее на 690 000 рублей
Господин Рейтингомер
Электронная транспортная накладная
«Истфакт»: оккупация Пскова
показания электросчетчиков
в роли ведущих ENERGY
Голливуд вернулся
Денис Иванов о главе города
 
 
 
ещё Общество 03.11.2022 11:460 Минпросвещения предложило проверять школьные учебники на наличие пропаганды ЛГБТ 05.11.2022 10:190 В Палкино выпал снег. ФОТО 05.11.2022 09:400 Какие выплаты и пособия увеличат в 2023 году, объяснили россиянам 05.11.2022 09:220 Метеор на фоне Млечного Пути над старой церковью запечатлел псковский астроном-любитель. ФОТО 05.11.2022 08:590 День военного разведчика отмечают в России 5 ноября 04.11.2022 21:460 Владимир Кузь: Объединившись, мы сможем воплотить в жизнь самые смелые мечты
 
 
 
Самое популярное 03.11.2022 11:064 Бориса Елкина избрали главой Пскова 02.11.2022 12:020 Уголовное дело возбудили по факту стрельбы по городскому автобусу в Пскове 02.11.2022 07:180 Водителей хотят штрафовать за езду зимой на летней резине 02.11.2022 12:453 Безальтернативный Елкин 03.11.2022 06:580 Сокращенный рабочий день ожидает россиян 3 ноября
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Какие выплаты и пособия увеличат в 2023 году, объяснили россиянам

05.11.2022 09:40|ПсковКомментариев: 0

Универсальное пособие нуждающимся семьям с детьми и беременным, маткапитал, пенсии, оплата листка нетрудоспособности — эти и другие выплаты привязаны к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). 26 октября депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, по которому предполагается с 1 января 2023 года повысить МРОТ на 6,3%: с нынешних 15 279 до 16 242 рублей.

Со следующего года нуждающимся семьям с детьми и беременным начнут выплачивать универсальное пособие. Этот вид социальной помощи объединит шесть действующих сейчас мер поддержки, пишет «Парламентская газета».

Как рассказала зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, это выплата беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, выплата на первого ребенка, которая предоставляется из федерального бюджета во всех регионах, выплата на третьего ребенка, которая установлена только в 78 регионах и предоставляется по разным правилам, устанавливаемым регионами, пособие на детей от 3 до 8 лет и пособие на детей от 8 до 17 лет.

«Размер универсального пособия нуждающимся семьям с детьми в 2023 году может составить 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума в зависимости от среднедушевого дохода. Для беременных действует такая же система расчета», — пояснила парламентарий.

На большую помощь от государства в 2023 году могут рассчитывать и родившие женщины, так как увеличат суммы пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Единовременное пособие при рождении ребенка составит 23 011 рублей. Еще одна выплата, положенная мамам, — пособие по беременности и родам при декретном отпуске в 140 дней вырастет до 383 179 рублей, а размер денежной компенсации по больничным листам — до 83 204 рублей в месяц.

Традиционно растет и размер этой государственной меры поддержки россиян. В 2023 году при рождении первого ребенка родители получат 589,5 тысячи рублей, что на 65 тысяч больше, чем в 2022 году. Если в семье родится второй ребенок, то сумма материнского капитала увеличится на 85,9 тысячи по сравнению с нынешним годом и составит 779 тысяч рублей. Но если семья уже получила сертификат на первенца, то в этом случае размер госпомощи составит 189,5 тысячи рублей, а это на 20,9 тысячи больше, чем в 2022-м.

Становятся все более разнообразными и возможности использования этих средств. Появилось два новшества. Теперь из суммы маткапитала можно будет оплачивать частный детский сад, а малообеспеченным семьям при рождении ребенка получать ежемесячные выплаты.

В 2023 году прибавку получат и пенсионеры. Как рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, страховую пенсию по старости для неработающих пенсионеров увеличат на 4,8%, социальную — на 3,3%.

При этом минимальный размер пенсии в 2023 году составит 12 363 рубля, а среднегодовой — 21 862 рубля. Также 1 октября 2023 года проиндексируют на 10,5% и пенсии военных пенсионеров.

Кроме того, от размера минимальной оплаты труда зависит уровень заработной платы и выплат по листкам нетрудоспособности. То есть после принятия МРОТ зарплату меньше 16 242 рублей платить россиянам будет нельзя.

Значительно вырастет и максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности. Особенно, если у человека стаж работы больше восьми лет, в таком случае сумма компенсации составит 83 204 рубля. Если гражданин успел проработать от пяти до восьми лет — 66 564 рубля, до пяти — 49 923 рубля.

Как отметила Светлана Бессараб, в 2023 году будут увеличены практически все социальные выплаты и пособия. Финансовые средства на это заложены в бюджете на 2023-2025 годы. Рост социальной поддержки не остановится и далее, заверила депутат, и к 2024 году увеличится в полтора раза, а 2025-му — в два раза по сравнению с нынешним периодом.

Теги: #выплаты #пенсия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли решение властей праздновать Новый год без салюта и массовых гуляний?
В опросе приняло участие 325 человек
05.11.2022, 10:190 В Палкино выпал снег. ФОТО 05.11.2022, 10:010 Фестиваль настольных игр «Синий кот» пройдёт в Пскове 05.11.2022, 09:400 Какие выплаты и пособия увеличат в 2023 году, объяснили россиянам 05.11.2022, 09:220 Метеор на фоне Млечного Пути над старой церковью запечатлел псковский астроном-любитель. ФОТО
05.11.2022, 09:030 Число погибших при пожаре в кафе в Костроме выросло до 13 человек 05.11.2022, 08:590 День военного разведчика отмечают в России 5 ноября 04.11.2022, 22:000 «Ночь искусств» впервые провели в музее-усадьбе Софьи Ковалевской 04.11.2022, 21:460 Владимир Кузь: Объединившись, мы сможем воплотить в жизнь самые смелые мечты
04.11.2022, 21:410 Почти 400 млн рублей направят на строительство школы в Гдовском районе 04.11.2022, 21:310 «Ночь искусств» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 04.11.2022, 21:220 Дополнительный приём заявок на конкурс «Лидер года-2022» открыли в Псковской области 04.11.2022, 21:031 Торжественное шествие состоялось в Великих Луках в День народного единства
04.11.2022, 20:592 Президент назначил нового судью в Пскове 04.11.2022, 20:550 Службу по призыву включили в стаж для досрочного выхода на пенсию 04.11.2022, 20:440 Мультфильм о попытке Пушкина поцеловать русалку выпустит «Михайловское» 04.11.2022, 20:310 В систему военной ипотеки внесли изменения
04.11.2022, 20:190 Псковский музей-заповедник сообщает об изменении графика работы главного здания 04.11.2022, 20:000 Наталья Федорова: В Псковском районе люди разных национальностей живут как добрые соседи 04.11.2022, 19:410 Стала известна программа фестиваля «Пушкин и...» 04.11.2022, 19:370 «Ночь искусств» проходит в Пскове. ФОТО
04.11.2022, 19:220 Александр Козловский передал военным разведчикам высокотехнологичное оборудование 04.11.2022, 19:191 Возраст пребывания на госслужбе в России увеличили до 70 лет 04.11.2022, 19:030 Жительница Печор написала этнографический диктант на 100 баллов 04.11.2022, 18:440 Великолукские власти поздравили горожан с Днём народного единства
04.11.2022, 18:250 «Подстрочник»: Георгий Василевич об итогах года 100-летия музея-заповедника «Михайловское». ВИДЕО 04.11.2022, 18:060 Игровые автоматы на тему пушкинских сказок представят в «Михайловском» 04.11.2022, 17:480 Виктор Остренко: Каждый народ значим для истории, культуры и будущего РФ 04.11.2022, 17:291 Готовым к переезду псковичам предлагают устроиться на работу в другой город
04.11.2022, 17:101 Самовыдвиженец Дмитрий Волконский снят с выборов главы Пушкиногорского района 04.11.2022, 16:570 Автомобильный бренд Infiniti уходит из России 04.11.2022, 16:393 Светлана Мельникова: Этнография формирует в человеке понимание, что он - россиянин 04.11.2022, 16:200 План по мобилизации в РФ превысил первоначальную отметку в 300 тысяч человек
04.11.2022, 16:022 Псковский доктор культурологии объяснил значимость единства для народа 04.11.2022, 15:450 Около 20 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 04.11.2022, 15:280 Российских добровольцев приравняли к военнослужащим с соответствующими льготами 04.11.2022, 15:230 «Хайпожоры»: Чуждые праздники, новые порядки и эхо латышского погрома. ВИДЕО
04.11.2022, 15:040 Георгий Василевич о фестивале «Пушкин и…»: Это новая страница в деятельности музея 04.11.2022, 14:480 Псковский омбудсмен привёз в воинскую часть шахматы для мобилизованных 04.11.2022, 14:310 В рубель: Ставка преткновения, валдайские прогнозы и скрип индексов биржи 04.11.2022, 14:120 Александр Борисов: В единстве — наша сила
04.11.2022, 13:550 Музейную почту «Михайловского» снабдят настоящим штемпелем 04.11.2022, 13:410 Семьи мобилизованных получат подарки в честь Дня народного единства 04.11.2022, 13:270 Пропавшую в 2008 году женщину продолжают искать в Дедовичах 04.11.2022, 13:200 Более полумиллиона человек посетили «Михайловское» с начала года
04.11.2022, 13:120 Родители младшеклассников стали чаще отслеживать их активность в соцсетях — опрос 04.11.2022, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Георгием Василевичем 04.11.2022, 12:540 Борис Елкин: Мы разные, но мы едины! 04.11.2022, 12:381 Стали известны подробности смертельного ДТП в Великих Луках
04.11.2022, 12:220 Воспитание патриотических чувств заложат в дошкольное образование 04.11.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 04.11.2022, 11:590 Заморозки до -5 градусов ожидаются в Псковской области 5 ноября 04.11.2022, 11:520 «Подстрочник»: Георгий Василевич об итогах года 100-летия музея-заповедника «Михайловское»
04.11.2022, 11:470 Игорь Иванов: Наш народ всегда чувствовал свои исторические корни 04.11.2022, 11:360 Женский акцент: Елена армянская 04.11.2022, 11:180 Псковича задержали по подозрению в краже продуктов на 2 000 рублей 04.11.2022, 11:000 Каждая четвёртая сделка с недвижимостью в СЗФО проходит без кредитов – Сбер
04.11.2022, 10:500 Михаил Ведерников: Вместе мы решим любые задачи во имя процветания России 04.11.2022, 10:391 Ремонт остановочной площадки на Привокзальной площади начался в Пскове 04.11.2022, 10:270 «Хайпожоры»: Чуждые праздники, новые порядки и эхо латышского погрома 04.11.2022, 10:160 Кандидаты на выборах главы Пушкиногорского района могут принести документы на регистрацию до 14 ноября
04.11.2022, 10:020 «Большой этнографический диктант» пройдёт в Музее истории города Печоры 04.11.2022, 09:490 Александр Котов: Способность сплотиться, выстоять и победить не раз помогала нам во времена испытаний 04.11.2022, 09:410 Человек погиб в результате столкновения Lada и Audi в Великих Луках 04.11.2022, 09:260 Икону Казанской Божией Матери из семьи Пушкиных-Ланских экспонирует «Михайловское»
04.11.2022, 09:161 День народного единства отмечают в России 4 ноября 04.11.2022, 09:000 Сбер опубликовал режим работы своих отделений в период с 4 по 7 ноября 03.11.2022, 23:040 Почти 600 кубометров листвы и мусора убрали в Пскове в ходе субботников 03.11.2022, 22:278 Казанскую икону Божьей матери чтит церковь 4 ноября
03.11.2022, 22:210 Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей мобилизованным 03.11.2022, 22:200 Псковские курсанты собрались на торжественное построение в преддверии 4 ноября 03.11.2022, 22:021 Дмитрий Шахов возложил цветы к Закладному камню Мемориала жертвам политических репрессий 03.11.2022, 21:530 Театрализованную композицию в преддверии Дня народного единства показали в Родинском доме культуры
03.11.2022, 21:391 Псковичка «обокрала» себя на 100 тысяч рублей и заявила в полицию 03.11.2022, 21:210 Почти 850 семей в Псковской области получили единовременное пособие при рождении ребенка 03.11.2022, 21:163 Губернатор поздравил Бориса Елкина с избранием на пост главы города Пскова 03.11.2022, 21:050 Общественный совет при псковском УФСИН подвел итоги работы за 9 месяцев 
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru