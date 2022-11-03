Общество

Какие выплаты и пособия увеличат в 2023 году, объяснили россиянам

Универсальное пособие нуждающимся семьям с детьми и беременным, маткапитал, пенсии, оплата листка нетрудоспособности — эти и другие выплаты привязаны к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). 26 октября депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, по которому предполагается с 1 января 2023 года повысить МРОТ на 6,3%: с нынешних 15 279 до 16 242 рублей.

Со следующего года нуждающимся семьям с детьми и беременным начнут выплачивать универсальное пособие. Этот вид социальной помощи объединит шесть действующих сейчас мер поддержки, пишет «Парламентская газета».

Как рассказала зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, это выплата беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, выплата на первого ребенка, которая предоставляется из федерального бюджета во всех регионах, выплата на третьего ребенка, которая установлена только в 78 регионах и предоставляется по разным правилам, устанавливаемым регионами, пособие на детей от 3 до 8 лет и пособие на детей от 8 до 17 лет.

«Размер универсального пособия нуждающимся семьям с детьми в 2023 году может составить 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума в зависимости от среднедушевого дохода. Для беременных действует такая же система расчета», — пояснила парламентарий.

На большую помощь от государства в 2023 году могут рассчитывать и родившие женщины, так как увеличат суммы пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Единовременное пособие при рождении ребенка составит 23 011 рублей. Еще одна выплата, положенная мамам, — пособие по беременности и родам при декретном отпуске в 140 дней вырастет до 383 179 рублей, а размер денежной компенсации по больничным листам — до 83 204 рублей в месяц.

Традиционно растет и размер этой государственной меры поддержки россиян. В 2023 году при рождении первого ребенка родители получат 589,5 тысячи рублей, что на 65 тысяч больше, чем в 2022 году. Если в семье родится второй ребенок, то сумма материнского капитала увеличится на 85,9 тысячи по сравнению с нынешним годом и составит 779 тысяч рублей. Но если семья уже получила сертификат на первенца, то в этом случае размер госпомощи составит 189,5 тысячи рублей, а это на 20,9 тысячи больше, чем в 2022-м.

Становятся все более разнообразными и возможности использования этих средств. Появилось два новшества. Теперь из суммы маткапитала можно будет оплачивать частный детский сад, а малообеспеченным семьям при рождении ребенка получать ежемесячные выплаты.

В 2023 году прибавку получат и пенсионеры. Как рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, страховую пенсию по старости для неработающих пенсионеров увеличат на 4,8%, социальную — на 3,3%.

При этом минимальный размер пенсии в 2023 году составит 12 363 рубля, а среднегодовой — 21 862 рубля. Также 1 октября 2023 года проиндексируют на 10,5% и пенсии военных пенсионеров.

Кроме того, от размера минимальной оплаты труда зависит уровень заработной платы и выплат по листкам нетрудоспособности. То есть после принятия МРОТ зарплату меньше 16 242 рублей платить россиянам будет нельзя.

Значительно вырастет и максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности. Особенно, если у человека стаж работы больше восьми лет, в таком случае сумма компенсации составит 83 204 рубля. Если гражданин успел проработать от пяти до восьми лет — 66 564 рубля, до пяти — 49 923 рубля.

Как отметила Светлана Бессараб, в 2023 году будут увеличены практически все социальные выплаты и пособия. Финансовые средства на это заложены в бюджете на 2023-2025 годы. Рост социальной поддержки не остановится и далее, заверила депутат, и к 2024 году увеличится в полтора раза, а 2025-му — в два раза по сравнению с нынешним периодом.