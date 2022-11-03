Общество

Привыкших терпеть боль россиян предупредили об опасности

Некоторые люди могут не заметить, что перенесли инфаркт, так как привыкли долго терпеть боль или боятся обратиться к врачу, но такое поведение смертельно опасно, предупредила кардиолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник НМИЦ Кардиологии им. Академика Е. И. Чазова Ольга Апарина.

По ее словам, большинство людей при инфаркте ощущают острую, жгучую боль в груди, длящуюся не менее 20 минут. Боль не пропадает даже после приема нитроглицерина, и это заставляет пациентов вызвать скорую помощь, чем они зачастую спасают себе жизнь,цитирует Ольгу Апарину «Лента.ру».

«В большинстве случаев при своевременно оказанной медицинской помощи можно провести восстановление кровотока в коронарной артерии и спасти часть сердечной мышцы. А вовремя проведенная терапия позволяет снизить риск возникновения повторных инфарктов и развития сердечной недостаточности», – отметила специалист.

Однако среди россиян встречаются и «крепкие орешки», которые могут очень долго терпеть боль, доводя себя до критического состояния. Так, по словам кардиолога, делать ни в коем случае нельзя. Помимо того что инфаркт может сам по себе закончиться смертью, перенесенный на ногах инфаркт всегда влечет за собой проблемы со здоровьем. Их масштаб зависит от размера инфаркта. Например, при обширных инфарктах и несвоевременно начатом лечении увеличивается риск образования большого рубца в миокарде и развития сердечной недостаточности, а также аритмии.

Если боль слабая, это вовсе не означает, что инфаркт «маленький» и ничего страшного не происходит, предупредила кардиолог. Часто такой инфаркт случается у людей с сопутствующими болезнями сердца, сахарным диабетом, а также у тех, кто постоянно принимает обезболивающие, снотворные или успокоительные препараты.

до 25%инфарктов проходит без боли или со слабыми симптомами. У пациентов с небольшим поражением миокарда риски развития сердечной недостаточности не так высоки, но, если не принимать назначенные врачом лекарства, есть вероятность повтора инфаркта, резюмировала Апарина.