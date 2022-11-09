Общество

В Пскове продлили прием заявок на конкурс проектов ТОС

Прием заявок на участие в конкурсе на реализацию проектов территориальных общественных самоуправлений продлили до 18 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

К участию приглашаются ТОСы, уставы которых зарегистрированы в соответствии с федеральным законом, и осуществляющие свою деятельность на территории города Пскова.

Участникам необходимо подать заявку с описанием проекта, направленного на благоустройство территории и улучшение условий жизнедеятельности населения в пределах ТОС. Подробнее о том, как это сделать, можно узнать здесь. В этом году на реализацию проектов ТОС из городского бюджета направлено 5 млн рублей.

«Этот конкурс - реальная возможность получить от 250 тысяч до 1 млн рублей на благоустройство. Я считаю, что таким шансом обязательно нужно пользоваться. За счет гранта можно установить шлагбаум, повесить прожектор, оборудовать контейнерную площадку, обновить игровой комплекс, сделать небольшой ремонт во дворе, провести озеленение и многое другое. ТОС – это удобный инструмент для решения насущных проблем дома и двора. Поддержка этого направления на региональном уровне растет из года в год, а, значит, шансы получить финансирование для воплощения идей с каждым годом все больше», - обратил внимание глава города Пскова Борис Елкин.

Заявки на конкурс принимают по рабочим дням в управлении городского хозяйства по адресу: улица Яна Фабрициуса, дом 6 (каб. 5). Консультацию можно получить по телефону 29-15-03.