Общество

Депутаты Госдумы хотят разрешить работать детям с 14 лет

Депутаты Государственной думы РФ от партии «Единая Россия» внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который разрешает детям работать с 14 лет. Среди семи инициаторов закона - народный избранник от Московской области Денис Майданов. Такая информация размещена на портале Системы обеспечения законодательной деятельности, пишут «Вести Подмосковья».

«В условиях экономического санкционного давления недружественных Российской Федерации государств работа, а значит доход подростка - это еще и финансовая поддержка семьи, воспитание в нем чувства ответственности», - говорится в обосновании законопроекта.

Авторы законопроекта считают, что современные подростки стремятся заработать свои первые деньги. Тем самым они будут помогать своим семьям, которые могли начать жить хуже из-за западных санкций. Уточняется, что детский труд не должен причинять вред здоровью ребенка или стать помехой для получения образования.

В качестве обоснования также приводятся данные исследования ВЦИОМ, проведенного в 2021 году, об отношении населения и отдельных целевых аудиторий к студенческим отрядам как направлению трудового воспитания молодого поколения страны. Тогда выяснилось, что 91% школьников старших классов хотели бы подрабатывать во время летних каникул. При этом исследования Общероссийского народного фронта и Российского движения школьников показывают, что 9 из 10 подростков готовы начать работать до 18 лет.

«Это позволяет сделать вывод о востребованности и заинтересованности подростков в возрасте от 14 до 17 лет в трудовой деятельности и возможности первичного заработка, а также о стремлении к познанию и освоению различных профессий», — уточняется в пояснительной записке.