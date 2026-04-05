Проректором по учебно-методической работе ПОИПКРО назначена Ольга Дмитриева

Проректором по учебно-методической работе Псковского областного института повышения квалификации работников образования назначена Ольга Дмитриева, сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОИПКРО. 

«Ольга Константиновна - учитель русского языка и литературы со стажем работы более 30 лет, трудится в системе дополнительного профессионального образования 20 лет. Имеет опыт руководства кафедрой, работала в системе среднего профессионального и высшего образования», - рассказали коллеги. 

За время работы в ПОИПКРО координировала реализацию двух федеральных проектов в системе образования Псковской области.

Является экспертом Министерства просвещения Российской Федерации, Российской академии образования, цифровой энциклопедии «Знание.Вики» и других федеральных и региональных проектов.

Победитель регионального этапа конкурса «Флагманы образования», кандидат педагогических наук.

«На новой должности Ольга Константиновна будет заниматься разработкой и внедрением подходов к проведению учебно-методической работы по программам дополнительного профессионального образования, повышением качества учебно-методических мероприятий специалистов ПОИПКРО. Желаем Ольге Константиновне успехов!» - заключили в областном институте повышения квалификации работников образования. 
