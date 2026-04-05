Россиян предупредили об усилении контроля за банковскими переводами

Федеральная налоговая служба совместно с Центральным банком планируют ужесточить контроль за переводами между физическими лицами. Цель — выявлять случаи, когда граждане используют личные карты для предпринимательской деятельности, уклоняясь от уплаты налогов. О том, какие изменения готовятся и как они повлияют на обычных людей, рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По словам эксперта, планируемые сейчас законопроекты предполагают автоматизированный обмен данными между банками и налоговой службой. Кредитные организации будут передавать информацию о подозрительных, регулярных или крупных переводах. Банки уже блокируют карты, которые используются в предпринимательских целях, поскольку по условиям договора карта предназначена для личного пользования. Однако новые правила нормативно закрепят обязанность ЦБ передавать в ФНС данные о физлицах, чьи доходы имеют признаки систематической коммерческой деятельности без уплаты налогов, пишет «Прайм».

«Блокировка перевода банком чаще всего происходит из-за признаков, указывающих на ведение физическим лицом коммерческой деятельности с использованием личной банковской карты. За последние годы практика приема денежных средств на личные карты за оказанные услуги, проданные товары приняла массовый характер», — пояснил Хаминский.

При этом юрист подчеркивает, что согласно действующему законодательству безвозмездные переводы между физическими лицами не облагаются налогом на доходы. В феврале 2025 года ФНС выпустила письмо, в котором указала: налоговая обязанность возникает только тогда, когда перевод представляет собой не безвозмездную передачу денег, а фактическое получение дохода. Например, если человек без видимых официальных доходов регулярно получает крупные поступления на карту.

Критерии, по которым переводы признают подозрительными, предстоит определить ФНС и ЦБ в межведомственных соглашениях. В расчет будут приниматься объем и частота переводов, формы и периодичность обмена. Эксперт отмечает, что обычные граждане, которые изредка переводят деньги родственникам или друзьям, могут не беспокоиться. Новые меры направлены прежде всего на тех, кто систематически использует личные карты для приема оплаты за товары и услуги, подменяя таким образом официальную предпринимательскую деятельность.