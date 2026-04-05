В начале предстоящей недели в СЗФО ожидаются дожди

На Северо-Западе в первую половину предстоящей недели небо будет затянуто облачными полями циклона, ожидаются дожди, местами переходящие в снег. Но затем в течение атмосферных процессов вмешается антициклон, и погода пойдёт на поправку, сообщает метеоцентр «Фобос».

Преобладающая температура днём на севере будет находиться в диапазоне от +3 до +8 градусов, в южных широтах до +6…+11 градусов.

Напомним, в Псковской области 6 апреля прогнозируются небольшие осадки в виде дождя, ночью местами с мокрым снегом.

Ранее начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова давала предварительный прогноз погоды на Пасху.