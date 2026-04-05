Врач ответил, у кого возможен кратковременный подъем давления от кофеина

У некоторых людей кофе может вызвать кратковременный подъем давления, заявил терапевт «СМ-Клиника» Александр Козлов.

Врач рассказал, что кофеин действительно может вызывать кратковременное сужение сосудов и, как следствие, повышение артериального давления. Однако такой эффект бывает далеко не у всех. По словам Козлова, в первую очередь это касается людей, которые редко пьют кофе и у которых нет толерантности к кофеину, пишет «Лента.ру»

Кроме того, давление может подняться после чашки кофе и у людей с неконтролируемой гипертонией. «Если давление стабильно повышено, например, 160 на 100 миллиметров ртутного столба и выше и терапия еще не подобрана, даже небольшая стимуляция может спровоцировать ухудшение состояния. В таких случаях на период подбора лечения кофе действительно лучше исключить. При хорошо контролируемом давлении одна-две чашки в день обычно допустимы», — объяснил Козлов.

Также врач посоветовал тем, кто сомневается, пить или не пить кофе, учитывать общее состояние организма. Дефицит сна, хронический стресс и переутомление усиливают реакцию на кофеин. В таких условиях сочетание высокого уровня кортизола и кофеина может привести к заметному скачку давления даже у здорового человека, добавил доктор. 

