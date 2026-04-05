Минпросвещения определило 16 обязательных предметов для старшеклассников

Минпросвещения России включило в проект нового образовательного стандарта для 10-11-х классов 16 обязательных предметов, часть из которых будет изучаться по выбору учеников и их родителей, сообщил эксперт ведомства, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

«В проекте нового Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования — 16 обязательных предметов», - сказал Костенко.

В список обязательных предметов вошли русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, физкультура, пишет РИА Новости.

Кроме того, в документе в качестве обязательных предметов указаны родной язык, родная литература и второй иностранный язык, изучение которых осуществляется при заявлении учеников или их родителей, а также при наличии условий реализации этих предметов в школе.

Костенко подчеркнул, что никто не может заставить ребенка учить два иностранных языка, если семья против.