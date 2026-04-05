Юрист призвал не выбрасывать документы с персональными данными

Выбрасывать документы с персональными данными в мусор без уничтожения небезопасно в любом случае, так как это легкая добыча для мошенников, рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Эксперт предупредил, что злоумышленники могут использовать чеки и документы для кражи денег, оформления кредитов, шантажа или фишинга. Наибольший интерес, по его словам, для мошенников представляют банковские документы, различные выписки по счетам, чеки, договоры на дорогостоящие покупки, старые банковские карты, пишет «Лента.ру»

«Документы содержащие паспортные данные, ИНН, СНИЛС должны уничтожаться в обязательном порядке, так как эти данные могут быть использованы мошенниками для оформления кредитов и микрозаймов, а также получения доступа к государственным сервисам. В целом такие документы лучше уничтожать через шредер или таким образом, чтобы впоследствии невозможно было восстановить содержащуюся в них информацию», — предупредил Хаминский.
