Общество

Директор Псковского зеленхоза обратил внимание на «полысевший» Октябрьский проспект

Октябрьский проспект в Пскове в последние годы «полысел», потому что там не проводились плановые посадки новых деревьев. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил генеральный директор ООО «Псковский трест зеленого хозяйства» Михаил Шараев.

«Самое плохое, что у нас, к сожалению, очень мало сажают новых деревьев. Мы вот видим, как Октябрьский проспект "полысел". Деревья, понятно, своё проживают, погибают, поэтому нужно планомерно подсаживать новые деревья», - сказал Михаил Шараев.

Он отметил, что это не очень затратные мероприятия. При этом, по мнению эксперта, в пользу посадки новых деревьев можно сократить траты на покупку однолетних цветов для Пскова. «Это не такие большие затраты и вложения, а можно, например, меньше однолетних цветов покупать, пятую часть от этой суммы, скажем, направлять на закупку саженцев деревьев. Зелёные насаждения нужно беречь, а то будем как в пустыне жить», - заключил генеральный директор ООО «Псковский трест зеленого хозяйства».