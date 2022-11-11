Общество

«Повара на колёсах» помогут блюдам псковской кухни стать достойными звезды Мишлена

Съёмки кулинарного трэвел-шоу Первого канала «Повара на колёсах» пройдут в Псковской области. Об этом сообщила председатель комитета по культуре региона Ольга Тимофеева в своем Telegram-канале.

Фото: Ольга Тимофеева / Telegram

«Звёздные шефы из Москвы отправятся в невероятное гастрономическое путешествие по нашему региону и познакомятся с местной историей и кухней, чтобы приготовить блюда, достойные звезды Мишлена. Вдохновившись рецептами псковской земли, шеф-повара создадут произведения кулинарного искусства из продуктов местных производителей, а затем устроят настоящую кулинарную битву прямо на улицах городов. Жители нашего региона станут свидетелями процесса приготовления и проголосуют за понравившиеся блюда», – отметила она.

Региональный комитет по культуре совместно с Театрально-концертной дирекцией Псковской области оказывает помощь в организации съёмок и составлении маршрута.