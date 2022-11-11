Общество

Подразделение спецназначения УФСИН празднует 31-ю годовщину со дня образования

13 ноября 2022 года подразделение специального назначения уголовно-исполнительной системы Псковской области отмечает 31-ю годовщину со дня образования. По сложившейся многолетней традиции в этот день личный состав ОСН «Зубр» УФСИН России по Псковской области отдал дань памяти товарищам, погибшим при исполнении служебного долга на территории Чеченской республики. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

Поддержать бойцов пришло руководство УФСИН России по Псковской области, директор псковской средней общеобразовательной школы № 12, которая носит имя Героя России - сотрудника спецназа «Зубр» Алексея Ширяева, воспитанники военно-патриотического клуба «Зубренок», подшефного спецназу УИС, бывшие сослуживцы и друзья. В праздничный день все вместе возложили цветы к местам захоронений Алексея Ширяева и Владислава Байгатова, минутой молчания почтили их память.

Отдел специального назначения «Зубр» был создан 13 ноября 1991 года. Его основными задачами является предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений на объектах уголовно-исполнительной системы Псковской области, поиск и захват особо опасных преступников, обеспечение безопасности на спецмероприятиях, освобождение заложников, а также охрана должностных лиц ведомства.

Помимо службы в колониях области, «Зубр» неоднократно участвовал в специальных и контртеррористических операциях, в ликвидации массовых беспорядков в Москве при попытке государственного переворота, выполнял задачи по ликвидации бандформирований на Северном Кавказе.

За свою историю «Зубр» не избежал и боевых потерь. В марте 2000 года при штурме села Комсомольское погибли младший лейтенант внутренней службы Алексей Ширяев и лейтенант внутренней службы Владислав Байгатов. Их имена навечно вписаны не только в историю уголовно-исполнительной системы, но и историю страны.