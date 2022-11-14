Общество

Псковские межэтнические журналисты познакомились с красноярскими сето и показали им церковь в банке

Ученики псковской Школы межэтнической журналистики встретились в Zoom с учениками такой же школы в Красноярске, а также с красноярскими представителями коренного малочисленного народа сето. Эта онлайн-конференция состоялась в рамках всероссийского наставнического проекта, который Гильдия межэтнической журналистики реализует под эгидой Федерального агентства по делам национальностей в шестнадцати регионах страны, включая Псковскую область, сообщили Псковской Ленте Новостей в псковской Школе межэтнической журналистики

Фото здесь и далее: Школа межэтнической журналистики

В псковской Школе межэтнической журналистики в этом году учатся очно и заочно 17 студентов и старшеклассников, в том числе из Невеля, Дедович и Москвы. На онлайн-встречу со своими красноярскими коллегами псковские ученики ШМЖ принесли артефакты, рассказывающие об их этническом происхождении или объясняющие их наименование по принадлежности к месту жительства.

Например, студентка ПсковГУ Татьяна Рачинская показала красноярцам изготовленный ею собственноручно «снежный шар» в виде баночки с глицерином, в котором находится крохотная типично псковская белокаменная церквушка. Если эту баночку встряхнуть, церковь окутывает вихрь из блёсток. Псковичи заодно объяснили красноярцам, что в центре Пскова отовсюду видно сразу несколько таких же церквей, и что осенью вокруг них, словно блёстки, кружат золотые листья.

Художница из Сыктывкара Анастасия Белолипецких, которая с недавних пор заделалась псковичкой, показала сибирякам старинное деревянное блюдо, изготовленное больше ста лет назад её мастеровитым прадедушкой из Коми. А также принесла на онлайн-конференцию яблоко как воспоминание о своём псковском прадедушке, который был агрономом. И ещё потому, что в Республике Коми яблоки не растут и этот фрукт у Анастасии с детства ассоциировался в поездками к родственникам в Псков.

А президент Псковского технического лицея Алексей Чаднов продемонстрировал красноярским студентам степлер и объяснил, кто такие скобари и что по одной из легенд так псковичей назвал не кто-нибудь, а сам Пётр Первый. Красноярцы заодно узнали, что псковичи не теряют надежды установить у себя памятник степлеру и объявить свой город скобяной столицей.

Красноярские ученики Школы межэтнической журналистики в свою очередь показали псковичам свои эвенкийские обереги и рассказали, как Пётр Первый самолично одарил кое-кого из их предков если не катойконимом (таким, как «скобари»), то золотой монеткой. А ещё поделились диковинными сибирскими словами и выражениями. В частности, объяснили, что любимых детишек в Красноярском крае ласково называют «кишечные мои», что поговорка «кресты тебе в рот» – это доброе пожелание, а если про человека говорят, что он «молёный», то это означает, что он очень хороший.

От имени красноярских сето с псковичами по Zoom пообщались руководитель Красноярской эстонской национально-культурной автономии «ЭЭСТИ» Вера Ойнец и жительница сибирской сетоской столицы (деревни Хайдак Красноярского края) Анастасия.

Псковичам, конечно же, было интересно узнать, сколько в Сибири проживает потомков псковских сето из тех, кто переселился в Красноярский край во время столыпинских реформ, и почему они называют себя «эстонцами». Вера Ойнец рассказала, что представителей народа сето в Сибири немало и что в отрыве от своей исторической родины они смогли сохранить и в языке, и в своей материальной культуре такую архаику, которая у современных псковских сето уже позабыта. Также она согласилась с тем, что называть сибирских сето «эстонцами» неправильно, и сказала, что эта советская традиция уже изживает себя. По словам Веры Ойнец, новая Всероссийская перепись населения наверняка подтвердит тот факт, что в Сибири стало больше представителей народа сето, которые осознают своё этническое происхождение и желают его подчеркнуть.

Сибирские сето, кроме того, с удовольствием рассказали псковичам, как тесно они теперь общаются со своими соплеменниками из Псковской области и Эстонии и какой восторг у них всегда вызывают сувениры из далёкого Печорского района – даже магниты с изображением наших достопримечательностей.

Напоследок ученики псковской и красноярской школ межэтнической журналистики обсудили свои публикации, в том числе новые статьи псковичей про сето. И попробовали ответить на вопрос, что же объединяет скобарей и сибиряков, кроме Петра Первого и сето. Софья Андреева из Красноярска сказала, что, видимо, профессиональное любопытство. И все согласились, что для межэтнической журналистики это главное – проявлять искренний интерес к представителям разнообразных национальностей и культур.