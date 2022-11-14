Общество

Опрос ПЛН-ТВ: Необходимо ли вернуть двухлетний срок службы по призыву?

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В России активно обсуждают увеличение срока срочной службы по призыву в армии. В настоящее время он составляет 12 месяцев и был сокращен в 2008 году. Что думают по этому поводу жители Пскова, смотрите в новом опросе ПЛН-ТВ.