Общество

Дом для кошек построил псковский депутат

Небольшой дом для кошек построил депутат Псковской городской Думы по округу №11 Константин Болотин. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В нашей большой семье опять пополнение: кошка и три котёнка. А это значит: снова обработка от болезней, вакцинация, и главное - их нужно откормить до морозов. Пришлось построить своими руками небольшой кошачий дом. Но скоро и в нём будет холодно», - рассказал депутат.

Видео: Константин Болотин

«Конечно, каждое животное ищет своего хозяина и свой теплый кров. Может вам нужен друг? У нас по итогу 7 кошек и две собаки», - добавил он.