Общество

«Молодая гвардия Единой России» отмечает 17-летие со дня основания

Всероссийская организация «Молодая гвардия Единой России» отмечает 17-летие со дня основания. Об этом сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

«"Молодая гвардия Единой России" сейчас – это одна из самых массовых общественных организаций, число активистов которой регулярно растет, ее представительства есть во всех субъектах страны. В Псковской области региональное отделение "Молодой Гвардии" действует с 2006 года», – рассказал Александр Козловский.

Молодогвардейцы работают в центрах помощи «Единой России», доставляют продуктовые наборы, помогают врачам в больницах, восстанавливают социальные учреждения, отправляются добровольцами в зону специальной военной операции.

Сейчас МГЕР уделяет особое внимание волонтерской деятельности – помощи жителям Донбасса. Молодогвардейцы Псковщины участвуют в погрузке гуманитарной помощи, в акциях «Единой России». В рамках движения «Мы вместе», участвуют в мероприятиях центра поддержки мобилизованных семей: оказывают консультационную помощь, отрабатывают заявки на помощь по хозяйству. Эта помощь сейчас крайне важна, подчеркнул парламентарий.

Александр Козловский отметил, что МГЕРовцы Псковской области активно включены и в политическую жизнь – участвуют в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов на выборы депутатов разного уровня. Многие из них являются участниками кадрового проекта «Единой России» «ПолитСтартап».

«Благодарю руководителя реготделения "Молодой Гвардии" Татьяну Шепелеву и ее команду за активность и неравнодушие, желаю плодотворной работы на благо Псковской области и ее жителей!» – добавил Александр Козловский.