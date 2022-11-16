Общество

День толерантности прошел в СИЗО-1 в Пскове

День толерантности прошел в учебно-консультационном пункте СИЗО-1 в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В рамках школьного предмета «Разговоры о важном» в учебно-консультационном пункте СИЗО-1 прошло тематическое занятие, посвященное Международному дню толерантности.

Ежегодно праздник отмечается 16 ноября, призывая людей к взаимопониманию и миру на нашей планете, отметили в УФСИН.

Как рассказала классный руководитель УКП Наталья Афанасьева, целью этого «разговора» стало приобщение молодого поколения к многообразию национальных духовных ценностей, единению культур, воспитание чувства уважения и самопознания, помогающих увидеть себя и других такими, какие они есть на самом деле, быть терпимее и добрее к окружающим.

В ходе урока учащиеся ознакомились с рассказами и поучительными притчами, рассмотрели типы толерантности, а также посмотрели видеофильм об истории возникновения праздника и его традициях. Особый интерес у аудитории вызвал разбор высказываний восточных мудрецов, православных заповедей и их толкование относительно личных жизненных ситуаций. Завершилось мероприятие созданием тематической работы под общим названием «Цветок толерантности».

«Толерантность – это умение жить в мире и согласии со всем миром. Этому надо учиться. И пусть наш сегодняшний урок будет ступенькой к саморазвитию и познанию того, как важно быть чутким к ближнему, уважать интересы и индивидуальность каждого», - отметила Наталья Афанасьева в заключение «Разговора о важном».