Первый заместитель прокурора Псковской области и общественники посетили СИЗО-1

Первый заместитель прокурора Псковской области Виктор Тепляков, члены общественно-наблюдательной комиссии региона и представители псковской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в ИУ совершили обход СИЗО-1 в сопровождении начальника УФСИН России по Псковской области Алексея Емельянова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении УФСИН.
Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области
В режимном корпусе СИЗО-1 проверяющие посетили камеры, в том числе предназначенные для содержания женщин и несовершеннолетних, карантинное отделение, осмотрели ход проведения ремонтных работ помещений СИЗО.
При обходе представителями прокуратуры, УФСИН и общественности проводились беседы с подозреваемыми и обвиняемыми на предмет наличия у них жалоб на условия содержания в учреждении, производство следственных и судебных действий.
По итогу посещения были рассмотрены результаты, отмечены направления, требующие особого внимания, выработаны пути совместных решений по их проработке.