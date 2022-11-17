Общество

Выживаемость недоношенных малышей в России выросла почти в 10 раз

Благодаря системной работе Минздрава России по повышению качества акушерско-гинекологической помощи, развитию детского здравоохранения, использованию современных достижений перинатальной медицины за последние три десятилетия выживаемость детей, родившихся с экстремально низкой массой тела, в России выросла в 9 раз: с 9% в 1992 году до более 80% в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Из них почти 90 тысяч недоношенных появляются на свет ежегодно в России. При этом каждый десятый недоношенный ребенок при рождении имеет очень низкую (менее 1500 грамм) или экстремально низкую (менее 1000 грамм) массу тела.

Для того чтобы спасти жизнь таким детей применяют самые передовые медицинские технологии, различные методы поддержки дыхания и кровообращения маленьких детей и правильный подбор питания.

«Для снижения риска преждевременных родов нужно как можно раньше встать на учёт для ведения беременности», - порекомендовали в комитете.