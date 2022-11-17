Общество

Сотрудников избирательной системы Великих Лук наградили за организацию выборов

Сотрудникам избирательной системы Великих Лук вручили награды за успешную работу по подготовке и проведению выборов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Фото: пресс-служба Избирательной комиссии Псковской области

Вручая награды, председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов поблагодарил членов избирательной комиссии и лиц, оказавших неоценимую помощь в подготовке и проведении голосования, за профессиональную и слаженную работу, вклад в развитие избирательной системы региона.

Напомним, выборы на территории Псковской области проходили 9-11 сентября.