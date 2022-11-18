Общество

70% россиян проголосовали за новогоднее оформление городов во время СВО - опрос

70% опрошенных россиян высказались за праздничное оформление городов во время СВО при условии, что власти откажутся от приобретения новой иллюминации и украшений. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По мнению 14%, отказываться от праздничного оформления не надо, даже если потребуются средства на приобретение новой иллюминации. За полный отказ от украшения городов, населенных пунктов высказался каждый восьмой (12%).

Большинство россиян также поддержали праздничное оформление магазинов, торговых центров и ярмарок (85%). По этому вопросу было чуть больше противоречий — более трети опрошенных высказались за то, чтобы сделать оформление скромнее (37%).

Что касается конкретных видов праздничных гуляний, то наибольшую поддержку получили детские праздники и новогодние елки — абсолютное большинство россиян полагают, что их следует сохранить (96%). За установку праздничных елей на улицах и площадях городов, населенных пунктов выступили 89% россиян, каждый третий считает, что их следует сделать скромнее (34%).

Меньше всего поддержки получили праздничные фейерверки и салюты — 44%; по мнению каждого второго, в текущих условиях от них вовсе следует отказаться (54%).

С учетом празднования Нового года на фоне продолжающейся специальной военной операции россияне положительно отнеслись к проведению следующих мероприятий: