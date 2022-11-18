Общество

Участники кулинарного тревел-шоу посетили Псково-Печерский монастырь

Участники кулинарного тревел-шоу Первого канала «Повара на колесах» посетили Псково-Печерский монастырь. Об этом сообщила председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Ольги Тимофеевой

«Одним из первых на съемочном маршруте стало духовное место нашего региона – Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. Насельник монастыря, монах Антоний рассказал историю возникновения обители, поведал о быте монахов и показал Богом зданные пещеры», - отметила она.

После команда Первого канала отправилась в Мальскую долину, где шеф-повара Виталий Тихонов и Денис Крупеня покоряли велотрассу и троллейный спуск.

«Участники кулинарного тревел-шоу не упустили возможность прогуляться по старинной Изборской крепости, а потом посетить крупнейшую на Северо-Западе страусиную ферму "Изборский страус" и отведать вкуснейший омлет из яйца страуса», - продолжила Ольга Тимофеева.

Блюдами русской кухни порадовал гостей и шеф-повар гостиничного комплекса Двор Подзноева, добавила председатель комитета.