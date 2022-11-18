Общество

Финалистки фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2022» побывали в фирменном салоне Yamaguchi

Финалистки фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2022» побывали в фирменном салоне Yamaguchi, который располагается в торгово-развлекательном центре «Акваполис».Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: Ирина Большакова

Девушки смогли не только сфотографироваться, но и попробовать товары на себе.

Кто-то выбрал для себя массаж в фирменном кресле, а кто-то опробовал беговую дорожку, поделились организаторы.

«В этот день участницы открыли для себя много нового, что делает жизнь лучше, красивее и, главное, это полезно для здоровья», – добавили они.

Напомним, финал фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2022» состоится 26 ноября и пройдёт в БКЗ филармонии.