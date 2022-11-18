Общество

Псковские школьники стали свидетелями задержания «опасного преступника»

Экскурсию по базе отдела по конвоированию провели для учащихся общеобразовательной школы №11 города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Школьники познакомились с историей и особенностями службы подразделения, спецификой работы кинологической службы, а также стали свидетелями задержания опасного преступника, роль которого исполнил представитель конвойной службы.

Экскурсия по территории отдела началась с ознакомления с материально-технической базой и имеющимся спецтранспортом для перевозки людей, заключённых под стражу. Отдельный интерес у школьников вызвал электронный тир, отметили в ведомстве. Некоторые из них потренировались в меткости и точности попадания в мишень.

Школьники посетили кинологический городок, а специалисты-кинологи со своими четвероногими помощниками продемонстрировали гостям общий курс дрессировки, задержание «беглеца», выборку вещи. Также ребята увидели, как проводится обыск транспортного средства на наличие запрещённых предметов.

В завершении мероприятия сотрудники отдела по конвоированию ответили на вопросы. Эта экскурсия стала продолжением знакомства школьников с профессией сотрудника уголовно-исполнительной системы, заключили в ведомстве.