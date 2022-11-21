Общество

МЧС запретило псковичам согреваться алкоголем при переохлаждении

Обязательные правила безопасного поведения в холода напомнили в ГУ МЧС России по Псковской области. Рекомендации разместили в Telegram-канале ведомства.

Следует надевать перчатки, шарф и шапку, свободную одежду, малоскользящую обувь, которая не должна быть тесной. Нельзя выходить на улицу с сырой головой. Не стоит носить на морозе металлические украшения.

При гололёде следует передвигаться осторожно, наступая на всю подошву. При потере равновесия на сколькой поверхности пешеходам необходимо постараться сгруппироваться.

Кроме того, псковичам следует держаться подальше от зданий и конструкций, с которых может упасть снег и наледь.

При переохлаждении необходимо зайти в любое тёплое место.

Также в мороз нельзя пить алкоголь и курить на улице.

Если человек получил общее переохлаждение, следует завести или занести пострадавшего в тёплое помещение, укутать его тёплым одеялом, одеждой.

«Если переохладившийся в сознании, ему необходимо дать горячее сладкое питье, накормить горячей пищей. Использовать алкоголь запрещено», – отметили в ведомстве.

Также следует вызвать скорую медпомощь. Единый телефон пожарных и спасателей – 101.