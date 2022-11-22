Общество

Выставка «Без срока давности. Суды истории» откроется в Усвятах

Выставка «Без срока давности. Суды истории» пройдёт в Усвятском районном центре культуры. Экспозиция подготовлена Общероссийским общественным движением по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» и Общероссийской общественной организацией «Российское общество историков-архивистов». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе государственного архива Псковской области.

Изображение здесь и далее: Государственный архив Псковской области

В состав выставки включены материалы крупнейших международных судебных процессов над нацистскими и японскими военными преступниками: Нюрнбергскому процессу 1945–1946 годов, Токийскому процессу 1946–1948 годов и Хабаровскому процессу 1949 года.

На выставке собраны документы Центрального архива ФСБ и архивов региональных УФСБ России, Архива внешней политики Российской Федерации, Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива кинофотодокументов, Российского государственного архива социально-политической истории, Государственного архива Хабаровского края, Хабаровского краевого музея имени Н. И. Гродекова, а также электронные базы документов проекта «Без срока давности» и других.

Ранее с материалами выставки могли познакомиться жители Куньинского района. В Усвятах работа выставки продлится около двух недель.