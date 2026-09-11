В плюсском селе Ляды обнаружили окаменелый пень, которому 300 миллионов лет

Удивительную находку сделали в Плюсском районе — в пожарной канаве в селе Ляды обнаружили окаменелый пень. Его возраст, по предварительным оценкам, достигает 300 миллионов лет. Об этом рассказали местные жители на странице в группе «Ляды» во «ВКонтакте».

Фотографии: «Ляды» / «ВКонтакте»

Вес артефакта — от 15 до 20 килограммов. Пень относится к периоду, когда на Земле начали появляться первые крупные растения; есть предположение, что он может быть предком современных сосен.

Структура дерева хорошо сохранилась: видны годовые кольца, а также очертания сердцевины и коры. При этом древесина со временем заместилась минералами — в частности, кварцем и халцедоном. Ученые пока не давали официальных комментариев по поводу находки, а местные жители с лёгкой иронией прозвали ее «лядским пнем».

В соцсетях появилась еще одна версия происхождения артефакта: некоторые пользователи считают, что пень попал в эти края примерно 12 тысяч лет назад — его мог принести гигантский ледник, двигавшийся со стороны современной Финляндии или Ленинградской области, пишет «МК в Пскове».