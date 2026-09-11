Псковичи могут проверить цифровую грамотность на «IT-диктанте»

Всероссийская образовательная акция «IT-диктант-2026» проходит в онлайн-формате с 11 по 13 сентября, говорится на сайте мероприятия. Принять участие могут все желающие.

Тестирование стартовало 11 сентября в 00:00 по московскому времени. Участникам предстоит за 60 минут ответить на 32 вопроса, подготовленных с участием ИТ-экспертов и партнеров проекта. После завершения диктанта в личном кабинете будет доступен именной сертификат с указанием количества набранных баллов.

Задания охватят семь категорий цифровых навыков: цифровую безопасность, критическое восприятие информации, финансовые операции, использование цифровых устройств, социальные сети и создание мультимедийного контента, поиск информации и цифровое потребление.

Участникам предстоит проверить, насколько хорошо они умеют защищать личные данные и аккаунты, распознавать фейки, безопасно пользоваться онлайн-платежами и цифровыми сервисами, работать с информацией и устройствами, а также пользоваться государственными и другими онлайн-сервисами.

Акция проводится в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Организатором выступает Департамент информатизации Тюменской области при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

В 2025 году «IT-диктант» прошли около 390 тысяч раз, участие приняли представители 89 регионов России, а средний результат составил 75 баллов.

Пройти тестирование можно на официальном сайте акции — «IT-диктант».