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Псковичи могут проверить цифровую грамотность на «IT-диктанте»

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Всероссийская образовательная акция «IT-диктант-2026» проходит в онлайн-формате с 11 по 13 сентября, говорится на сайте мероприятия. Принять участие могут все желающие. 

Тестирование стартовало 11 сентября в 00:00 по московскому времени. Участникам предстоит за 60 минут ответить на 32 вопроса, подготовленных с участием ИТ-экспертов и партнеров проекта. После завершения диктанта в личном кабинете будет доступен именной сертификат с указанием количества набранных баллов.

Задания охватят семь категорий цифровых навыков: цифровую безопасность, критическое восприятие информации, финансовые операции, использование цифровых устройств, социальные сети и создание мультимедийного контента, поиск информации и цифровое потребление.

Участникам предстоит проверить, насколько хорошо они умеют защищать личные данные и аккаунты, распознавать фейки, безопасно пользоваться онлайн-платежами и цифровыми сервисами, работать с информацией и устройствами, а также пользоваться государственными и другими онлайн-сервисами.

Акция проводится в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Организатором выступает Департамент информатизации Тюменской области при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

В 2025 году «IT-диктант» прошли около 390 тысяч раз, участие приняли представители 89 регионов России, а средний результат составил 75 баллов.

Пройти тестирование можно на официальном сайте акции — «IT-диктант».

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