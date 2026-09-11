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«Наша общая задача»: филиал фонда «Защитники Отечества» поддержал инициативы губернатора по помощи ветеранам СВО

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В Псковской области вопросу поддержки ветеранов СВО и членов их семей уделяется особое внимание, и тот факт, что губернатор Михаил Ведерников поднял данную тему в разговоре с президентом Владимиром Путиным – еще одно весомое тому подтверждение. Такое мнение высказала руководитель регионального филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Надежда Васильева в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

По ее словам, филиал фонда активно сотрудничает с правительством региона, что позволяет анализировать ситуацию и запускать адресные меры поддержки, которых на сегодняшний день уже 47. Так активное межведомственное взаимодействие помогает решать самый широкий спектр запросов – в общей сложности их решено уже больше 90 тысяч. 

«Мы приветствуем и поддерживаем инициативу главы региона по созданию в Псковской области Центра адаптивной физкультуры и спорта. Сегодня ветераны занимаются разными видами спорта, завоевывают медали на областных, межрегиональных, федеральных соревнованиях – важно их в этом поддержать, дать ту точку опоры, от которой они смогут оттолкнуться к новым вершинам, продолжать делать новые шаги в мирной жизни. Появление такого центра в регионе может стать знаковой историей, востребованность учреждения не вызывает сомнений. Вместе мы продолжим серьезную работу с ветеранами СВО, членами семей погибших и без вести пропавших воинов, чтобы никто не остался без внимания и поддержки. Это наша общая задача, поставленная президентом», – резюмировала Надежда Васильева.

Напомним, президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Они обсудили социально-экономическое развитие региона.

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