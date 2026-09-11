«Наша общая задача»: филиал фонда «Защитники Отечества» поддержал инициативы губернатора по помощи ветеранам СВО

В Псковской области вопросу поддержки ветеранов СВО и членов их семей уделяется особое внимание, и тот факт, что губернатор Михаил Ведерников поднял данную тему в разговоре с президентом Владимиром Путиным – еще одно весомое тому подтверждение. Такое мнение высказала руководитель регионального филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Надежда Васильева в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
По ее словам, филиал фонда активно сотрудничает с правительством региона, что позволяет анализировать ситуацию и запускать адресные меры поддержки, которых на сегодняшний день уже 47. Так активное межведомственное взаимодействие помогает решать самый широкий спектр запросов – в общей сложности их решено уже больше 90 тысяч.
Напомним, президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Они обсудили социально-экономическое развитие региона.