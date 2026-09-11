РЖД отсудила у жителя Великих Лук 129 тысяч рублей за досрочно прерванное обучение

РЖД через суд взыскала с жителя Великих Лук 129 тысяч рублей, потраченных на его обучение на помощника машиниста. Ответчик досрочно прекратил учёбу и не вернул средства работодателю, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Великолукский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску ОАО «РЖД» к Бурилову о взыскании денежных средств, затраченных на обучение.

Между истцом и ответчиком заключен ученический договор, в соответствии с которым регулировались отношения, связанные с профессиональным обучением ответчика по профессии «помощник машиниста» в Санкт-Петербургском подразделении Октябрьского учебного центра профессиональных квалификаций.

В ходе судебного разбирательства установили, что приказом учебного центра Бурилов был отчислен из учебного заведения по собственному желанию, а ОАО «РЖД» был вынесен приказ «О расторжении ученического договора с лицом, ищущим работу», тем самым ответчик не исполнил взятые на себя обязательства по ученическому договору. За период обучения ответчика с 9 декабря 2024 года по 16 января 2025 года истец понес расходы в виде стоимости обучения в учебном центре в размере 62 253,76 рубля и оплаты стипендии в размере 66 998,8 рубля.

Суд удовлетворил исковые требования ОАО «РЖД» и взыскал с ответчика затраты, понесенные на его обучение, в размере 129 252,56 рубля, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 4 878 рублей.