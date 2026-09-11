 
Общество

РЖД отсудила у жителя Великих Лук 129 тысяч рублей за досрочно прерванное обучение

0

РЖД через суд взыскала с жителя Великих Лук 129 тысяч рублей, потраченных на его обучение на помощника машиниста. Ответчик досрочно прекратил учёбу и не вернул средства работодателю, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Великолукский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску ОАО «РЖД» к Бурилову о взыскании денежных средств, затраченных на обучение.

Между истцом и ответчиком заключен ученический договор, в соответствии с которым регулировались отношения, связанные с профессиональным обучением ответчика по профессии «помощник машиниста» в Санкт-Петербургском подразделении Октябрьского учебного центра профессиональных квалификаций.

В ходе судебного разбирательства установили, что приказом учебного центра Бурилов был отчислен из учебного заведения по собственному желанию, а ОАО «РЖД» был вынесен приказ «О расторжении ученического договора с лицом, ищущим работу», тем самым ответчик не исполнил взятые на себя обязательства по ученическому договору. За период обучения ответчика с 9 декабря 2024 года по 16 января 2025 года истец понес расходы в виде стоимости обучения в учебном центре в размере 62 253,76 рубля и оплаты стипендии в размере 66 998,8 рубля. 

Суд удовлетворил исковые требования ОАО «РЖД» и взыскал с ответчика затраты, понесенные на его обучение, в размере 129 252,56 рубля, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 4 878 рублей.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026