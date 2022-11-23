Общество

Работодатели стали реже вакцинировать сотрудников от гриппа и коронавируса - исследование

В каждой третьей российской компании уже провели вакцинацию от гриппа, примерно такое же число работодателей организовали вакцинацию от коронавируса.

По данным сервиса SuperJob, 32% работодателей этой осенью организовали в своих компаниях вакцинацию сотрудников от гриппа. От COVID-19 прививали персонал в 34% компаний. Причем чаще всего вакцинацию от коронавируса проводят в компаниях, которые организуют и вакцинацию от гриппа (59%).

По сравнению с прошлым годом работодатели стали реже организовывать вакцинацию: год назад прививки от гриппа делали в 41% компаний, сейчас — в 32%. Вакцинацию от коронавируса для сотрудников в 2021-м проводили 59% предприятий и организаций, сейчас — лишь 34%.