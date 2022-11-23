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Общество

Проблемы в сфере здравоохранения обсудили в Псковском областном Собрании

23.11.2022 15:22|ПсковКомментариев: 0

Проект регионального закона «О бюджете территориального ФОМС Псковской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» обсудили на заседании комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов 23 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Директор территориального ФОМС Псковской области Валентина Альбова рассказала, что бюджет фонда по доходам и расходам на 2023 год составляет 9 млрд 827 млн 722,4 тыс. рублей, на плановый период 2024 и 2025 годов - 10 млрд 537 млн 558,6 тыс. рублей и 11 млрд 117 млн 086,2 тыс. рублей соответственно. Дефицит бюджета Фонда в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов не планируется.

В составе субвенции расчетная сумма страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения области на очередной финансовый год составила 3 млрд 45 млн 279,3 тыс. рублей и по годам планового периода — 3 млрд 268 млн 229,1 тыс. рублей, 3 млрд 484 млн 477,7 тыс. рублей соответственно. Численность неработающего населения области на 1 января 2022 года составляет 354 564 человек.

Председатель парламентского социального комитета, вице-спикер Игорь Дитрих («Единая Россия») обратил внимание на то, что из общего числа застрахованных в регионе 354 564 человек - это безработные. При этом около 46 тысяч из них не подпадает под ряд категорий безработных, например, студентов. «Кто они?» - спросил он.

«Сложно сказать, - ответила Валентина Альбова. - Есть мамы, которые осуществляют уход за детьми».

Игорь Дитрих указал, что 1676 человек, по данным областного комитета по труду и занятости, официально состоят на учете в качестве безработных. «Надо работать над тем, чтобы бюджет области не платил за неработающее население, которое как-то доходы получает», - сказал он.

Вице-спикер Армен Мнацаканян («Единая Россия») согласился с ним: «Так и будем жить, миллиарды раздавая? Может пора регулировать на федеральном уровне? 46 тысяч человек! В конвертах деньги получают. Есть идея? Мы можем как депутаты выйти с инициативой. Эти деньги можно было бы направить в другое русло».

«Вопрос очень сложный, - отреагировала вице-губернатор, председатель областного комитета по финансам Татьяна Баринова. - Таких четких предложений пока нет. Будем советоваться с муниципалитетами».

«Надо один раз взяться и выяснить, кто работает, а кто не работает», - подчеркнул Армен Мнацаканян.

«Предлагаю с комитетом по труду и занятости провести аудит. В этом направлении нужно работать коллегиально», - предложила депутат, главврач областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко («Единая Россия»).

Далее Игорь Дитрих поднял тему стимулирующих выплат за выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризации и профилактических осмотров. «Как по этой статье израсходованы средства? Сколько выделено на следующие года?» - спросил он.

Валентина Альбова ответила, что таких случаев, когда в ходе диспансеризации выявлялись онкозаболевания, нет.

«А куда мы эти деньги деваем?» - поинтересовался Игорь Дитрих.

«Возвращаем», - сказала руководитель территориального ФОМС.

«То есть в ФОМСе есть лишние деньги?» - уточнил председатель парламентского социального комитета.

«Средства за стимулирующие выплаты идут отдельной строкой, они не входят в фонд обязательного медстрахования», - объяснила Валентина Альбова.

«С трудом вериться, что нулевая статистика, - прокомментировала депутат Елена Даньшова («Единая Россия»). - Как-то странно...»

«Выявляемость увеличилась не при проведении диспансеризации, а при обращении населения за медицинской помощью», - разъяснила Валентина Альбова. По ее словам, данные берутся из реестра медорганизаций.

Игорь Дитрих указал, что у данной проблемы есть объективные и субъективные причины. «Но на них за три года кто-то должен был обратить внимание и поправить. Если доктора не могут оформить, значит надо научить и заставить», - подчеркнул он.

Далее Игорь Дитрих обратил внимание на бездефицитность бюджета территориального ФОМС. «Но у населения, докторов возникает много вопросов. При бездефицитном бюджете качество и доступность доходят до каждого пациента?» - задал он вопрос и продолжил, указав на то, что кредиторская просроченная задолженность лечебных учреждений в 2021 году составила 337 млн рублей, а за девять месяцев 2022 года - 517 млн рублей. «Рост более, чем в два раза. И самое интересное, что наибольшая задолженность у тех учреждений, которые оказывают больше всех медицинской помощи», - заметил парламентарий.

«Большие вопросы к контролю качества, превышению госзаказа лечебными учреждениями. Бюджетную часть принимаем бездефицитную, с увеличением на большую сумму... И депутаты, и пациенты, и доктора все-таки хотят, чтобы количество бездефицитного бюджета наконец-таки перешло в качество. Посмотрим по итогам года, что у нас получается между строк», - резюмировал он.

Артур Гайдук поддержал выступление Игоря Дитриха и указал, что данные направления «лечатся» увеличением финансирования.

После обсуждения комитет рекомендовал областному Собранию депутатов поддержать проект закона на сессии 24 ноября.

Теги: #псковское областное собрание #здравоохранение #ФОМС
Источник: Псковская Лента Новостей
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