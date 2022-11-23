Общество

Игорь Дитрих о подготовке проекта областного бюджета и доступности медпомощи

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дом Советов», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 23 ноября. Гость студии – заместитель председателя Псковского областного Собрания, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих. Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним широкий круг вопросов, связанных с подготовкой проекта областного бюджета на 2023 год, реализацией программы догазификации, обеспечением доступности медпомощи, кроме того, они затронули решение актуальных проблем 11-го округа.

– Игорь Иванович, начнем с глобальных вещей. Завтра состоится очередная сессия областного Собрания, и на ней будет рассмотрен проект областного бюджета в первом чтении на 2023 год. Уже было заявлено, что социальные обязательства в федеральном бюджете будут отражены в полном объеме. Надо полагать, что и в региональном будет аналогично?

– Да, конечно, сохранение социальной направленности консолидированного бюджета Псковской области было и остается основной задачей бюджетной политики региона. Можно с уверенностью сказать, что бюджет на 2023 год социально ориентирован. Представленные параметры проекта бюджета дают уверенность, что все обязательства, которые брал на себя регион, вполне выполнимы. Но мы должны учитывать и нестандартную геополитическую ситуацию, которая может существенно повлиять на экономические процессы как в стране, так и в регионе. Поэтому рассчитывать на то, что все будет просто и гладко, как в былые годы, было бы легкомысленно. Предстоит серьезная работа. И хотелось бы заметить, что представленные к первому чтению параметры областного бюджета неокончательны. После принятия федерального бюджета во втором чтении, что уже произошло вчера, до регионов будут доведены объемы поступлений. Мы о них узнаем в ближайшее время. И ко второму чтению параметры изменятся в положительную сторону.

Тем не менее на данный момент Псковское областное Собрание запланировало доходы в размере 45,1 миллиарда рублей и расходы в размере 47 миллиардов рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит 2,8 миллиарда рублей, что не превышает 10% порога дефицита бюджета. Это дает уверенность в том, что все обязательства, которые брало на себя руководство области, вполне выполнимы.

– Как председатель комитета по труду и социальной политике, довольны ли вы исполнением бюджета текущего года?

– Псковская область регулярно за 2022 год получала трансферы из федеральной казны. И эти средства шли в том числе и на социальную политику. За истекший период дважды в областной бюджет вносились изменения благодаря усилиям правительства Псковской области и губернатора. Из федерального бюджета область дополнительно получила почти 4 миллиарда рублей.

Из этой суммы 1,5 миллиарда рублей направили на капитальный ремонт 33 учреждений образования области, а 100 млн рублей — на снижение напряженности на рынке труда. Ещё 31 млн рублей выделили для организации дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения в связи с пандемией. Также 110 млн рублей Псковская область получила на строительство социального городка. Дополнительно из федерального и регионального бюджетов на 213 млн рублей увеличили финансирование программы развития здравоохранения. Помимо этого, 476 млн рублей направили на благоустройство территории медицинских объектов, закупку современного оборудования и квартир для медиков, приобретение объектов недвижимости для Центра лечебной педагогики, строительство ФОКОТов и другие цели. Я озвучил самые крупные суммы. Но это действительно насущные нужды.

– Отдельно спрошу вас про бюджет ФОМС. Последние годы он бездефицитный, то есть недостатка в финансах нет. Однако есть ли тут прямая связь с доступностью медпомощи, ее качеством?

– Да, многие годы подряд нам представляется бюджет Фонда обязательного медицинского страхования как бездефицитный. Вот смотрите, мы только что обсудили бюджет области, и мы показываем, что там дефицит есть. То есть на то, что нужно сделать в обязательном порядке, денег немного не хватает. Возможно, что во втором чтении дефицит сохранится. Но мы видим, что огромные усилия предпринимают и губернатор, и правительство области, ходят по кабинетам, министерствам. И эти деньги в большинстве случаев практически в полном объеме на эти статьи расходов поступают в течение года. Вот обыватель, доктор простой или пациент, когда видит эту фразу, он, я думаю, понимает: сколько нужно, столько и выделено, сразу же по факту, да? То есть все заложено и никаких проблем в здравоохранении быть не должно.

Вот есть примеры, на которые у меня нет ответа. При принятии бюджета ФОМС в 2019 году вышло постановление правительства о денежных выплатах медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактического осмотра населения. Вы знаете, что онкология входит в топ-3 как по заболеваемости, так и по смертности. Этому вопросу и министерство здравоохранения, и правительство, и наш комитет здравоохранения уделяют особое внимание. И надо сказать, что за последние годы выявляемость в Псковской области увеличилась, в том числе и на ранних стадиях. За восемь месяцев текущего года выявлено 2354 случая.

Для стимуляции правительство выпустило постановление о стимулирующих выплатах. Но, к сожалению, вот из того, что я знаю, общаясь с докторами, есть и официальная информация, на эти нужды в лечебные учреждения не направлено ни одного рубля. Понятно, что в правительстве тоже смотрят за этими цифрами. Соответственно, сумма, выделяемая на эту статью расходов в 2020 году, резко уменьшилось и составила несколько сотен тысяч рублей. В проекте на следующий год она еще меньше.

И, конечно, просто недопустимо, чтобы доктора за выполненную работу ничего не получили. На этом вопросе будем заострять внимание комитета по социальной политике.

– На сайте Псковской Ленты Новостей недавно была опубликована статья про то, как в Опочке у пациентки 4 часа не могли обнаружить аппендицит. Прокомментируйте инцидент, пожалуйста.

– Аппендицит - это заболевание, которое одновременно считается в диагностике самым простым, но и самым сложным, поскольку принцип лечения остаётся неизменным уже 100 лет, хотя появились и наркоз, и антибиотики, и антисептики, и эндоскопическая техника, но смертность от острого аппендицита практически на том же уровне.

Сразу хочу сказать, что в итоге-то с этой пациенткой закончилось всё благополучно. Она переведена в областную больницу, и всё сделано, как надо. Она жива, здорова. Но, как говорится, в душе осадок остался. И не только у неё, но и, наверное, у всего населения Опочецкого района. Будут, наверное, какие-то проверки разных инстанций, и, скорее всего, там не будет ничего нарушено. Это просто случилось, потому что были какие-то технические трудности того или иного характера. То есть такое, в принципе, может быть и в стенах и областной больницы, и федерального центра. Но население это качество будет оценивать по-своему.

Надо было воспользоваться возможностью привлечь дополнительные средства диагностики, привлечь более старших товарищей, более опытных. И возникшие трудности «разрулить» с наименьшими последствиями для пациента.

С другой стороны, есть у нас маршрутизация, где предписывается, что человек, проживающий в конкретном месте, с острым заболеванием должен поступить туда-то, его должны оперировать там же. И если вы наблюдаете за мной, то я не один год говорю, что этим ущемляются права пациентов. Почему в каком-то районе красивой женщине или бабушке, или мужчине должны разрезать живот, а не сделать это через проколы, как делается в других местах и во всем цивилизованном мире?

Ну и в целом этот разговор еще про качество образования медицинских работников.

– Не так давно карельские коллеги обратились в Минздрав с предложением изменения образовательного здравоохранения, чтобы в той или иной мере вернуть ординатору и интернатуру. Что это такое? Почему вам предлагали поддержать эту корректировку?

– Студентам-медикам практически запрещено прикасаться к пациентам во время обучения. Это же нонсенс. То есть они в группе слушают друг друга, трогают животы друг друга, учатся на себе, а не на пациентах. Раньше у нас в государстве была субординатура и интернатура. Это была практическая теория. Мы слушали пациентов, мяли их животы. Пациенты, которые поступали в клиники, где происходит обучение студентов, подписывали сразу документ, что они не против. Все это осуществлялось под контролем профессоров, академиков, доцентов и, выходя из образовательного учреждения, доктор не боялся пациента, потому что он знал, что и как с ним надо делать. В субординатуре было деление по профессиям. То есть были группы хирургические, терапевтические и кардиологические, анестезиолог, реаниматолог и так далее. Под контролем руководителей у них был и доступ в операционную.

Сейчас эта связь полностью прервалась. И наш комитет, и областное Собрания депутатов эту инициативу Карелии поддержали. Хотя комитет по здравоохранению однозначно положительно на эту тему не высказался.

– В ходе личных приемов к вам часто обращаются люди с ограниченными возможностями здоровья. Очень часто речь идет о соблюдении или восстановлении прав этой категории граждан. Действительно ли не хотят работодатели принимать на работу, или ущемляют людей с ограниченными возможностями?

– Мы провели работу по изучению этого вопроса. И хочу сказать, что мы не согласны, что работодатели не выполняют требования законодательства о квотировании рабочих мест для инвалидов. Хочу доложить, чтобы все слышали: проблема заключается не в нехватке оборудованных рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Они есть. В Псковской области 603 организации подпадают под закон о квотировании рабочих мест для инвалидов, и эти 603 организации выделили 1629 мест для людей с ОВЗ. Какая-то часть из созданных для инвалидов рабочих мест всегда остается вакантной.

На данный момент в службе занятости состоит 135 человек с ограниченными возможностями здоровья, а количество вакансий по квотированным местам рабочие местам для инвалидов – 257. В текущем году в службу занятости по вопросу трудоустройства обратилось около 260 человек с ограниченными возможностями здоровья, были трудоустроены 73. Остальные от предложенных мест по тем или иным причинам отказались. То есть утверждать, что это работодатели не правы, как минимум не стоит.

– О чем говорит предусмотренное в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования увеличение пациентов, получающих лечение за пределами Псковской области?

– Каждый год при рассмотрении бюджета ФОМС я задаю этот вопрос председателю комитета. Во мне борются даже три человека: доктор, чиновник и пациент. Сегодня выскажусь все-таки с точки зрения пациента. То, что большому количеству нашего населения стало доступно получать высокотехнологичную помощь за пределами области в федеральных клиниках по квотам, это хорошо. У него есть выбор. В последнее время лист ожидания для лечения за пределами области очень сократился. Раньше это были годы, а сейчас даже при специфичности заболевания в течение года пациент попадает в самые хорошие руки.

Да, есть часть пациентов, которых мы могли бы вылечить, но у нас бездефицитный бюджет ФОМС. Медицинские учреждения получают госзаказ, и превысить госзаказ - это неприемлемо для учреждения с точки зрения чиновников. Им не до конца оплачивают. Он давно бездефицитный. При этом в целом по области просроченная задолженность в 2021 году у лечебных учреждений была 337 миллионов 991 рубль, а в этом году, уже на 1 октября, – 517 миллионов рублей. Кредиторская задолженность за год увеличилась почти в два раза. Больше всего – в лечебных учреждениях, где оказывается самая высокотехнологичная помощь, то есть в тех учреждениях, куда каждый хотел бы попасть. Парадокс.

– Перейдем к разговору про ваш депутатский округ. Это четыре района Псковской области: от Бежаницкого до Локнянского районов. Как нынешний год повлиял на инфраструктуру этих территорий?

– Работа проводится серьезная и большая. Практически все главы районов привлекают дополнительные денежные средства, которые изначально не были предусмотрены. За год сделано очень много. Это и строительство школ, и ремонт школ, строительство ФОКОТов, это проведение модернизации ЦРБ и их текущий ремонт, это проведение модернизации районных библиотек и их ремонт, приобретение книг, технологического оборудования, модулей библиотеки. И, конечно же, дороги. В одном районе один ТОС за год только 4 гранта выиграл. Есть районы, которые чуть-чуть запаздывают с этим освоением денег, грантов. У кого-то, может, возникло недоверие. Сейчас они видят, что у соседей это получается. Население уже начинает активно участвовать в тех же ТОС. И администрация уже понимает на примере других, что это действует. Кстати, в бюджете следующего года на все эти мероприятия сумма будет увеличена, и сами гранты будут увеличены.

– Вопрос, к которому Псковское областное Собрание депутатов возвращается в третий раз за последние полгода. Я сейчас говорю про исполнение программы социальной догазификации. Игорь Иванович, с чем, на ваш взгляд, связано такое регулярное возвращение к этой теме? Как она показала себя на территориях вашего депутатского округа?

– Значит, сама идея, газификация, конечно, очень велика. Каждый из депутатов обещал, что это будет, каждый из администрации и районов обещал населению. Правительство Псковской области обещало. Потому что есть указ президента, ему все отчитались, что мы его выполним. Где-то могут возникнуть задержки, если имеются, например, проблемы с поставщиком. То есть, есть какие-то и объективные причины. И поэтому ситуацию продлили, потому что, к сожалению, полностью реализовать по плану 2022 года мы не смогли. В целом вроде цифры и неплохие. Но, если абстрагироваться от целого и вернуться, опять же, к каждому конкретному домовладению или к каждому конкретному району, то получается, что люди слушают это и все, и думают: "Значит, у всех делается, а у меня нет". На прошлом заседании я задавал вопросы и говорил, что передо мной бумага, датированная 21 ноября. Глава района пишет: "Работы на территории района до настоящего времени проводится без проектно-сметной документации и только в одном населенном пункте из трех на сегодняшний день фактически выполнено около 15% от всех запланированных работ. При этом ни в одно домовладение природный газ не поступил, работы внутри участков проводятся за стоимость существенно выше цен, заявленных АО "Газпром", что приводит к отказу от проведения работ в домовладения". Если вы помните, на прошлом таком разборе нам Газпром с трибуны озвучил определенную цифру. Сейчас мы опять с них спросим. Дискуссия будет жаркой. Надеемся, что наша работа все-таки подталкивает к выполнению.

– Ваш коллега по Собранию, председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов озвучил инициативу губернатора штрафовать нерадивых собственников, на чьих землях растет борщевик. Вы считаете эту меру действенной?

– Да, сорняк заполонил территории, но мы же все прекрасно знаем, что каждый кусочек земли кому-то принадлежит. Да, есть добросовестные пользователи земель. Но борщевик нельзя побороть в один день или в один год. Это должна быть планомерная работа годами. Но есть и такие, у которых земли много, но она никак не используется. У нас же есть и законы, которые предусматривают отчуждение земель. Но если ты хозяин этой земли, конечно, это твоя обязанность ее обрабатывать. Чтобы она была приведена в соответствие. Это не только в отношении порослей борщевика, это же и ситуация с пожарами. Высокий борщевик горит очень хорошо. Поэтому если владелец не хочет сам, пускай платит за то, чтобы потом государство обработало землю. Я за то, чтобы это делалось не за счет государства, а за счет нерадивых собственников.

Беседовала Любовь Кузнецова