Общество

Псковский Центр лечебной педагогики занял второе место во всероссийском конкурсе

Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области занял второе место во Всероссийском конкурсе «Лучший ресурсный центр по поддержке образования обучающихся с ограниченным возможностями здоровья». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Он состоялся в рамках IV Всероссийского конкурса «Доброшкола», проведенного в рамках нацпроекта «Образование».

В конкурсе приняло участие 127 образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья со всей страны. Участникам предстояло представить модели организации Ресурсного центра по сопровождению образования и профессиональной ориентации и профессионального самоопределения лиц с ОВЗ.

По итогам работы конкурсного жюри абсолютным победителям стала школа-интернат Ленинградской области «Красные Зори», учреждение Псковской области заняло 2 место, 3-е место – Ростовская специальная школа-интернат № 42.