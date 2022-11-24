Общество

Чем занимались псковские пионеры около 100 лет назад, рассказали в госархиве

Чем занимались пионеры около 100 лет назад, рассказали сотрудники Государственного архива Псковской области в своем Telegram-канале.

Фото: Государственный архив Псковской области,

Пионеры в Пскове, 1926 год

«Пионер – всем пример. Эти слова и сегодня помнят многие посетили псковского архива. Когда-то пионерское движение было одним из самых массовых в нашей стране. Возникло оно в начале 20-х годов прошлого столетия. Но уже в начале 1926 года в губернии насчитывалось 14 218 пионеров, а на 1 апреля 1929 года только в Псковском округе их было уже свыше 11 тысяч, в Великолукском – более 9 тысяч пионеров», – отметили в госархиве.

Пионерский отряд Латдетдома из Пскова в 1929 году собрал около 8 пудов металлолома. Юфимовский отряд Чихачевского района собрал около 50 пудов золы и сажи, отсортировал 25 пудов посевного материала. В рамках «Похода за урожай» проводился «День птиц» и только в Псковском округе пионеры создали 2044 скворечника. Также ребята принимали участие во вспашке и коллективной прополке огородов, организовывали субботники по уборке камней с полей и заготовке дров в хозяйстве красноармейцев, погибших в Гражданскую войну.

О работе пионеров в материалах по Великолукскому округу за 1928 год писали следующее: «По округу много имеется фактов, когда пионеры являлись зачинщиками хорошей работы в школе. Так, например, в Насвинском районе пионеротрядами создано 6 школьных коопераций, в том же районе по инициативе отрядов Заклинского и Айдаровского были организованы горячие завтраки в школе. Там пионеры устроили летом свои огороды, и продукты, собранные с огородов, пустили на организацию горячих завтраков».