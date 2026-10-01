В Пскове на территории «Горводоканала» прозвучат сирены 2, 8 и 14 октября

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» информирует жителей о том, что 2 октября на территории предприятия по адресу улице Советской Армии, 51 в рамках первого этапа тренировки по гражданской обороне задействуют локальную систему оповещения (сирену).

Цель мероприятия — отработка и повышение уровня защиты предприятия при возникновении возможных чрезвычайных ситуаций.

Второй этап тренировки запланирован на 8 октября, третий — на 14 октября.

«Просим жителей сохранять спокойствие», — отметили в предприятии.