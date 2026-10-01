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В Пскове на территории «Горводоканала» прозвучат сирены 2, 8 и 14 октября

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Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» информирует жителей о том, что 2 октября на территории предприятия по адресу улице Советской Армии, 51 в рамках первого этапа тренировки по гражданской обороне задействуют локальную систему оповещения (сирену). 

Цель мероприятия — отработка и повышение уровня защиты предприятия при возникновении возможных чрезвычайных ситуаций.
Второй этап тренировки запланирован на 8 октября, третий — на 14 октября.

«Просим жителей сохранять спокойствие», — отметили в предприятии. 

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