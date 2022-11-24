Общество

Представители 9 регионов России прошли курсы в псковском филиале академии ФСИН

В псковском филиале академии ФСИН России состоялся выпуск 20 слушателей курсов повышения квалификации из 9 регионов РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе филиала.

Фото: пресс-служба Псковского филиала Академии ФСИН России

Представители Республики Карелии, Калининградской, Ленинградской, Архангельской, Мурманской, Новгородской, Псковской и Смоленской областей проходили обучение в Псковском филиале академии в течение недели.

Сегодня обучение сотрудников территориальных органов ведеральной службы исполнения наказаний по программе «Обеспечение порядка копирования, хранения и удаления архивов средств видеонаблюдения и видеофиксации» успешно завершилось, о чем свидетельствуют удостоверения, которые выпускникам курсов повышения квалификации вручил начальник псковского филиала академии ФСИН России Александр Сысоев.

Лучшие из сотрудников за высокие показатели в учебе и активное участие в образовательном процессе были поощрены благодарственными письмами.