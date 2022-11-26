Общество

40 представителей молодёжных и волонтёрских организаций Великого Новгорода встретят в Пскове

40 человек, представляющих молодёжные и волонтёрские организации Великого Новгорода, встретятся с представителями комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова и городского молодёжного центра сегодня, 26 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодежном центре.

Согласно намеченной программе с 10:50 до 12:30 в креативном пространстве «Лофт» состоится круглый стол по результатам профильной работы, знакомство с волонтёрами и сотрудниками молодёжных объединений, а также подписание соглашения о сотрудничестве между молодёжными центрами Великого Новгорода и Пскова.

С 15:00 для гостей мероприятия проведут две экскурсии: делегатов из представителей молодёжи ждёт исторический квест по башням Псковского Крома, а для представителей администрации Великого Новгорода сотрудник Псковского музея-заповедника проведёт интерактивную прогулку по достопримечательностям областного центра с посещением Псковского кремля и набережной.