Общество

Терапевт призвал россиян отказаться от корвалола

Терапевт и гастроэнтеролог Алексей Парамонов призвал россиян отказаться от корвалола. По словам врача, популярный в России препарат является вредным для здоровья и вызывает привыкание.

Парамонов отметил, что в состав корвалола входит фенобарбитал в весьма значительной дозе. Это сильное психотропное вещество, способное вызвать зависимость, пишет RuNews24.

В эфире «Радио 1» эксперт сообщил, что медицина отказалась от фенобарбитала везде, где это возможно.

Препарат имеет свойство накапливаться в организме и долго выводится. Поэтому его не рекомендуют принимать водителям и людям, чья деятельность напрямую связана с концентрацией внимания и быстрой реакцией.

Успокоить нервы или снять боль в сердце лучше лекарствами, прописанными лечащим врачом, а не заниматься самолечением, добавил Парамонов.