Активных доноров Псковской области наградили значками от Российского Красного Креста

Активных доноров Псковской области наградили памятными значками «За регулярное донорство» от Российского Красного Креста в Доме молодежи сегодня, 11 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В торжественной части мероприятия участвовали Спортивная школа «Бригантина», Иустина, Кристина и Тихон Васильевы, участники танцевально-спортивного клуба «Триумф», фольклорное творческое объединение «Скоморошина», Евсевий Селивёрстов и Нина Селивёрстова. Также с речью выступили врач станции переливания крови Нина Павкова и координатор донорских акций от Российского Красного Креста по Псковской области Елена Семенова. В ходе мероприятия наградили больше 60 доноров.

«Очень приятно видеть такое большое количество отзывчивых, добрых людей, кто жертвует собой, своим временем, своим организмом, кровью. Очень приятно вас всех видеть. Я очень тронута тем, сколько людей захотело принять участие в нашей мотивационной программе, потому что это не несет никакой финансовой мотивации. Это именно общественная награда, которая имеет моральную сторону в том, что мы помогаем людям, спасаем их здоровье и жизни. Очень вас приятно этими знаками награждать, спасибо вам большое», — сказала координатор донорских акций от Российского Красного Креста по Псковской области Елена Семенова.

Правлением Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» было утверждено Положение о памятных значках «За регулярное донорство» в 2025 году. Эти награды воссоздают те традиции, когда Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР с 1983 года вручал донорские знаки разных степеней в зависимости от количества донаций.

Программа построена на ступенчатом принципе. Значок за 8 донаций можно получить, учитывая сдачи крови, совершённые до 2025 года. Дальше - поэтапно: для значков за 10, 15 и 20 донаций нужно иметь предыдущую награду. При вручении каждого следующего значка отсчёт обнуляется.