Общество

Об активизации эпидемического процесса сообщил глава Великих Лук

С эпидемиологической ситуации начал свое традиционное видеообращение к великолучанам глава города Николай Козловский.

«К сожалению, в нашей стране активизировался эпидемический процесс по гриппу, ковиду и другим острым респираторным вирусным инфекциям, – отметил он. - Нарастает, в том числе, активность штамма, вызывающего свиной грипп. Также обнаружены новые варианты коронавируса, но пока речь идет о единичных случаях заражения новыми видами».

Глава Великих Лук рассказал, что за последнюю неделю в городе зарегистрировано девятнадцать случаев заражения коронавирусом, среди заболевших есть дети. Также пока ненамного, но увечилось число пациентов, госпитализированных в медицинские учреждения.

«Сегодня как никогда необходимо вакцинироваться, чтобы избежать всплеска заболеваемости перед новогодними праздниками, – обратился к землякам Николай Козловский. - Прививочные пункты работают, вакцины в наличии. Вакцины спасли уже много жизней. Мы видим огромное влияние, которое они оказали на предотвращение серьёзных осложнений и снижение числа заболеваний у людей и, следовательно, на снижение загруженности наших больниц. Это реальные факты!»