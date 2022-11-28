Общество

Порядок оплаты рабочих смен в выходные дни напомнили псковичам

Как нужно оплатить труд работнику, если его смена выпала на праздничный день, жителям Псковской области объяснили в региональном профсоюзе работников здравоохранения.

«Работа в нерабочий праздничный день, а также в выходной день должна оплачиваться в двойном размере. В соответствии с разъяснением Роструда, это правило распространяется абсолютно на всех работников, в том числе на тех, чья рабочая смена попадает на нерабочий праздничный или выходной день. Причём если на такой день выпадает только часть смены, то повышенная оплата работнику причитается за часы, фактически отработанные в праздник (выходной)», - рассказали в отраслевом профсоюзе.

Также эксперты напомнили, что вместо повышенной оплаты работник может выбрать другой день отдыха. Тогда труд в праздник (выходной) работодатель оплачивает в одинарном размере.