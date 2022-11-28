Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
о переходе на четырёхдневку
борьба с наледью
Господин Рейтингомер
Газ в быту
проект бюджета Пскова
новогодние корпоративы
рост тарифов
о работе ЛДПР и партийных инициативах
«ПОКРОВСКИЙ» новые блюда
шесть шагов к бизнесу
Geely выгоднее на 690 тысяч рублей
FAQ передача показаний
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
поддержка мобилизованных членов профсоюза
о псковском футболе
МакSим в Пскове
 
 
 
ещё Общество 28.11.2022 13:460 Морозы до -14°C придут в Псковскую область 28.11.2022 20:580 Порядок оплаты рабочих смен в выходные дни напомнили псковичам 28.11.2022 20:360 Опрос ПЛН-ТВ: Поддерживают ли псковичи предложение главы МВД о создании медвытрезвителей? 28.11.2022 20:230 Выход и выезд на лёд запретили в Великолукском районе 28.11.2022 19:550 Более 400 мобилизованных отправились из Пскова в зону СВО 28.11.2022 19:380 Молодёжные центры Пскова и Великого Новгорода подписали соглашение о взаимодействии
 
 
 
Самое популярное 30.10.2022 11:1513 Городской автобус расстреляли в Пскове. ФОТО 14.10.2022 14:330 Губернатор опроверг слухи о второй волне мобилизации в Псковской области 25.10.2022 21:5315 В Псковской области отменят новогодние салюты и массовые гуляния 15.10.2022 22:250 Двое граждан совершили теракт на полигоне ЗВО в Белгородской области, 11 человек погибли 21.10.2022 07:170 Увеличить срок срочной службы в армии предложили в комитете Совфеда
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Порядок оплаты рабочих смен в выходные дни напомнили псковичам

28.11.2022 20:58|ПсковКомментариев: 0

Как нужно оплатить труд работнику, если его смена выпала на праздничный день, жителям Псковской области объяснили в региональном профсоюзе работников здравоохранения. 

«Работа в нерабочий праздничный день, а также в выходной день должна оплачиваться в двойном размере. В соответствии с разъяснением Роструда, это правило распространяется абсолютно на всех работников, в том числе на тех, чья рабочая смена попадает на нерабочий праздничный или выходной день. Причём если на такой день выпадает только часть смены, то повышенная оплата работнику причитается за часы, фактически отработанные в праздник (выходной)», - рассказали в отраслевом профсоюзе. 

Также эксперты напомнили, что вместо повышенной оплаты работник может выбрать другой день отдыха. Тогда труд в праздник (выходной) работодатель оплачивает в одинарном размере.

Теги: #профсоюзы #облсовпроф #выходной
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В России обсуждают предложение ввести единую форму во всех школах. Как вы относитесь к данной инициативе?
В опросе приняло участие 49 человек
28.11.2022, 21:150 Реставраторы завершают отделку фасадов башен Снетогорского монастыря 28.11.2022, 21:050 Матери росгвардейцев посетили праздничный концерт в Пскове 28.11.2022, 20:580 Порядок оплаты рабочих смен в выходные дни напомнили псковичам 28.11.2022, 20:460 В турнире по мини-футболу сразились сотрудники правоохранительных структур Псковской области
28.11.2022, 20:410 Псковичей предупредили о штрафах за складирование строительного мусора в контейнер у дома 28.11.2022, 20:360 Опрос ПЛН-ТВ: Поддерживают ли псковичи предложение главы МВД о создании медвытрезвителей? 28.11.2022, 20:230 Выход и выезд на лёд запретили в Великолукском районе 28.11.2022, 20:080 Более 10 спортсменов клуба «Спортивное единство» отправятся на Первенство СЗФО по самбо
28.11.2022, 19:550 Более 400 мобилизованных отправились из Пскова в зону СВО 28.11.2022, 19:380 Молодёжные центры Пскова и Великого Новгорода подписали соглашение о взаимодействии 28.11.2022, 19:220 Жертвами телефонных мошенников стали почти 20 жителей Псковской области 28.11.2022, 19:070 Вничью закончился хоккейный матч великолукской «Чайки» и псковской «Звезды»
28.11.2022, 18:500 Двое нетрезвых водителей снова попались полицейским в Пскове и Великих Луках 28.11.2022, 18:320 Россияне стали больше заниматься саморазвитием – ВЦИОМ 28.11.2022, 18:150 Посвященный 20-летию ансамбля «Бусинки» концерт состоится в Пскове 28.11.2022, 18:120 Великолучане стали призёрами турнира по кикбоксингу в московской Балашихе
28.11.2022, 18:100 Спрос на транспортников растёт в Псковской области - исследование 28.11.2022, 18:060 Около четырех миллионов рублей отдали жители Псковской области мошенникам 28.11.2022, 18:040 Концерт ко Дню казачьей культуры пройдёт в Писковичах 28.11.2022, 18:000 Эндокринолог назвала варианты физической нагрузки для пожилых
28.11.2022, 17:590 Рейтингомер: 11 «друзей» главы, провал мегапроекта и Брячак в гневе. ВИДЕО 28.11.2022, 17:580 Применявшие УСН налогоплательщики могут стать «самозанятыми», рассказали в УФНС 28.11.2022, 17:550 Стали известны результаты фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2022» 28.11.2022, 17:510 Псковский коллектив «Русские узоры» победил на международном хореографическом конкурсе
28.11.2022, 17:500 Почти 50% молодых россиян стали уделять больше времени спорту 28.11.2022, 17:470 Ввоз 19 тонн концентрата молочного белка запретили на границе в Псковской области 28.11.2022, 17:440 Псковичей приглашают на экскурсию по Картинной галерее при свете свечей 28.11.2022, 17:420 О производственной гимнастике в XX веке рассказали псковичам в госархиве
28.11.2022, 17:390 Более 4 тысяч вызовов отработали сотрудники Псковской скорой медпомощи за неделю 28.11.2022, 17:360 Акцию «На что жалуетесь?» проведёт Псковская таможня 28.11.2022, 17:291 Треть россиян стала экономить на еде – аналитики 28.11.2022, 17:250 Великолукский парк украсили к Новому году. ВИДЕО
28.11.2022, 17:240 Островичей призвали не заходить в зону проведения стрельб в декабре 28.11.2022, 17:230 Отключения электроэнергии ожидаются в Великих Луках из-за ремонтных работ 28.11.2022, 17:210 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 28 ноября 28.11.2022, 17:200 Ремонт автодороги Старый Изборск - Палкино - Остров продолжат в 2023 году
28.11.2022, 17:180 Робот Серёжа провёл урок литературы в псковской библиотеке 28.11.2022, 17:130 Большинство респондентов ПЛН поддерживают создание вытрезвителей в регионах России 28.11.2022, 17:110 Порядок выдачи больничных листов в России изменится с 2023 года 28.11.2022, 17:078 Рейтингомер: 11 «друзей» главы, провал мегапроекта и Брячак в гневе
28.11.2022, 16:591 Отходы от предпринимательской деятельности заполнили контейнерную площадку общего пользования в Острове 28.11.2022, 16:510 Россиянин не удержал младенца при смене подгузника, ребёнок погиб 28.11.2022, 16:480 Порхович ответит в суде за повторную незаконную продажу алкоголя 28.11.2022, 16:350 Заключительный «Квартирник на Профсоюзной» прошёл в Пскове. ВИДЕО
28.11.2022, 16:330 Победителей конкурса рисунков «Безопасные дороги глазами ребёнка» наградили в Пскове 28.11.2022, 16:300 Монета с изображением Довмонта оказалась в найденном в Пскове кладе серебряных монет 28.11.2022, 16:130 Направление Петербург - Псков вошло в рейтинг самых популярных автобусных маршрутов осени 28.11.2022, 16:080 Свыше 20 человек пострадали в ДТП в Псковской области за неделю
28.11.2022, 16:020 Семейное бессилие 28.11.2022, 15:530 Псковские каратисты привезли медали с турнира в Петербурге 28.11.2022, 15:460 «Постскриптум»: Сюжет про бюджет, провальная догазификация и название для парка. ВИДЕО 28.11.2022, 15:390 Шесть единиц оружия изъяли у жителей Псковской области за неделю
28.11.2022, 15:310 Дмитрий Шахов обсудил вопросы правозащитной деятельности с омбудсменами Петербурга и Ленинградской области 28.11.2022, 15:270 Рост смертности от сахарного диабета фиксируют в России 28.11.2022, 15:140 «Псковавтотранс» принял участие в благотворительном сборе макулатуры 28.11.2022, 15:130 Дорогу Солоново – Хотицы перекроют в Псковском районе 29 ноября
28.11.2022, 15:120 Представители Псковской области приняли участие в окружной конференции по финансовой грамотности 28.11.2022, 15:040 Бездомный вор пытался украсть машинку для стрижки волос из псковской парикмахерской 28.11.2022, 14:590 Mercedes задымился на улице Гоголя в Пскове. ВИДЕО 28.11.2022, 14:570 Каждый второй россиянин стал больше нуждаться в поддержке близких – ВЦИОМ
28.11.2022, 14:440 Чемпионат и Первенство города Пскова по карате WKF состоится 3 декабря 28.11.2022, 14:420 Сбер проведёт демодень молодежных бизнес-проектов и стартапов в области искусственного интеллекта 28.11.2022, 14:350 Фотофакт: Новогоднюю ель установили в «Луки Парке» 28.11.2022, 14:280 «ГорДозор»: Испытание снегопадом. ВИДЕО
28.11.2022, 14:260 ГАЗель сгорела на улице Советской в Пскове 28.11.2022, 14:261 У россиян вырос интерес к «Чёрной пятнице» 28.11.2022, 14:240 Порядок выдачи инвалидам средств реабилитации уточнил слабовидящий посетитель приёмной ЕР в Пскове 28.11.2022, 14:160 Game over: нужно ли запрещать пропагандирующие жестокость и ЛГБТ видеоигры?
28.11.2022, 14:090 Две косули подошли к жилому дому в Опочецком районе. ВИДЕО 28.11.2022, 13:540 «Деловой понедельник»: О преимуществах единого налогового счета. ВИДЕО 28.11.2022, 13:521 О мастере службы центральных тепловых пунктов рассказали в ПТС 28.11.2022, 13:460 Морозы до -14°C придут в Псковскую область
28.11.2022, 13:430 Свидетелей ДТП с пострадавшим ребёнком разыскивают в Пушкиногорском районе 28.11.2022, 13:390 Международный день отказа от покупок отмечают 28 ноября 28.11.2022, 13:370 Чем выше горы, тем ниже «Приоры»: чем удивляет Дагестан и безопасно ли туда ехать 28.11.2022, 13:300 Интерактив: Вандализм, который убивает
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru