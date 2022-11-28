Общество

День инвалида в Великих Луках отметят акциями и соревнованиями

Несколько мероприятий, посвящённых Дню инвалида, проведут в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

2 декабря в Доме культуры имени Ленина организуют праздничный концерт.

6 декабря в спортивной школе олимпийского резерва «Экспресс» состоится городская спартакиада среди детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов по адаптивным видам спорта «Такие же, как все…».

Кроме того, в рамках праздника в школах города пройдут «Уроки доброты» и другие мероприятия. Также акцию в День инвалида организует «Лечебно-оздоровительный комплекс». Помимо этого, к празднованию присоединятся Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, Центр социального обслуживания города Великие Луки и Великолукский политехнический колледж.

Подробнее с программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

Международный день инвалидов отмечается 3 декабря, уточняет calend.ru. Праздник направлен на привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их достоинства, прав и благополучия, на привлечение внимания общества на преимущества, которые оно получает от участия инвалидов в политической, социальной, экономической и культурной жизни.