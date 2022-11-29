Общество

Прибыльным бизнесом назвала обмен вещами основатель псковского экопроекта

Прибыльным бизнесом назвала обмен вещами основатель проекта «Поменяйся! Подари вещам вторую жизнь» в Пскове, директор АНО «Экомир» Олеся Алексеева в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«На обмене вещей можно и нужно зарабатывать. Я могу назвать этот бизнес прибыльным. Его также можно считать альтернативой любой работе по найму, если человек разделяет цели экологии», – отметила гостья студии.

Она также перечислила постоянных посетителей псковского обменного магазина.

«Стали чаще приходить подростки, старшеклассники, молодежь - охотники за винтажными вещами, которых псковские секонд-хенды перестали интересовать, также приходят пенсионеры, приносят предметы старины, например зеркальце с символикой Олимпиады-80. Удивительно, но пенсионеры стали расхламлять свои дома», – добавила Олеся Алексеева.