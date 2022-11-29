Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
«ПОКРОВСКИЙ» новые блюда
Господин Рейтингомер
проект бюджета Пскова
FAQ передача показаний
новогодние корпоративы
Geely выгоднее на 690 тысяч рублей
Новая «Пчёлка» в Пскове
шесть шагов к бизнесу
Газ в быту
поддержка мобилизованных членов профсоюза
о работе ЛДПР и партийных инициативах
рост тарифов
борьба с наледью
о переходе на четырёхдневку
преступники и дети
 
 
 
ещё Общество 29.11.2022 15:100 Придут ли в Псковскую область аномальные морозы, рассказала синоптик 30.11.2022 15:470 Сервис SberPay появился на портале Госуслуг 30.11.2022 15:460 «Собственной персоной»: Владимир Воробьев о патриотизме и депутатской деятельности. ВИДЕО 30.11.2022 15:361 ЦБ хочет приучить россиян сберегать деньги с помощью банковского вклада 30.11.2022 15:242 «Террориста» нейтрализовали в общежитии ПсковГУ 30.11.2022 15:140 Онлайн-конференция о борьбе с преступлениями против жизни и здоровья в Псковской области стартует на ПЛН
 
 
 
Самое популярное 28.11.2022 13:107 Более 70 домов останутся без горячей воды на Запсковье 29.11.2022 15:100 Придут ли в Псковскую область аномальные морозы, рассказала синоптик 28.11.2022 13:460 Морозы до -14°C придут в Псковскую область 28.11.2022 12:190 Каким будет декабрь в Псковской области, рассказали синоптики 28.11.2022 17:078 Рейтингомер: 11 «друзей» главы, провал мегапроекта и Брячак в гневе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

ЦБ хочет приучить россиян сберегать деньги с помощью банковского вклада

30.11.2022 15:36|ПсковКомментариев: 1

Центробанк России считает приоритетным создание в кредитных организациях особого депозита, который был бы привязан к ключевой ставке.

Специалисты Банка России считают, что привычку сберегать финансы можно простимулировать специальным банковским вкладом. Об этом говорится в «Основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2023-2025 годы».

Граждане с невысокими доходами, по мнению ЦБ, могут успешно использовать инструменты финансового рынка для того, чтобы повысить свое благосостояние, пишет RuNews24.

Одним из таких инструментов может стать банковский вклад. Он гарантировал бы начисление дохода пропорционально изменениям ключевой ставки Банка России. На сегодняшний день ее показатель находится на уровне 7,5%.

Такой депозит должен быть привязан к карте «Мир», а начисление процентов — к ключевой ставке ЦБ. При этом финрегулятор уточнил, что переводы, платежи, снятие наличных с этой карты должны быть освобождены от комиссий в пределах определенной суммы.

Также ЦБ сообщил, что законодатели продолжают разработку законопроекта о кредитных каникулах для клиентов, которые не могут рассчитаться по потребкредитам. В законопроект должны быть включены такие меры, как отсрочка платежа или снижение его ежемесячного размера.

Теги: #банк #вклады
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В России обсуждают предложение ввести единую форму во всех школах. Как вы относитесь к данной инициативе?
В опросе приняло участие 154 человека
30.11.2022, 15:470 Сервис SberPay появился на портале Госуслуг 30.11.2022, 15:460 «Собственной персоной»: Владимир Воробьев о патриотизме и депутатской деятельности. ВИДЕО 30.11.2022, 15:361 ЦБ хочет приучить россиян сберегать деньги с помощью банковского вклада 30.11.2022, 15:281 Пётр Алексеенко: Бюджет Псковской области направлен не на развитие, а на деградацию
30.11.2022, 15:242 «Террориста» нейтрализовали в общежитии ПсковГУ 30.11.2022, 15:171 Тепловые сети прокладывают у дома №24 на улице Труда в Пскове 30.11.2022, 15:140 Онлайн-конференция о борьбе с преступлениями против жизни и здоровья в Псковской области стартует на ПЛН 30.11.2022, 15:111 Правительство направит в Псковскую область 800 млн рублей на ремонт и строительство дорог
30.11.2022, 14:550 Наталья Федорова о бюджете муниципалитета, ЖКХ и «флотилии Псковского района» 30.11.2022, 14:540 Сбер в девять раз увеличил количество офисов для корпоративных клиентов 30.11.2022, 14:460 Женское движение «Единой России» определило направления своей деятельности в Пскове 30.11.2022, 14:360 Российский диетолог назвал причины раннего старения
30.11.2022, 14:270 Более 30 человек погибли в ДТП на федеральных трассах в Псковской области в 2022 году 30.11.2022, 14:241 Пётр Алексеенко объяснил решение коммунистов принять участие в выборах-2023 30.11.2022, 14:220 Совфед принял бюджет РФ на 2023-2025 годы 30.11.2022, 14:120 Куда попадают купленные в «Чёрную пятницу» вещи, рассказала псковичка
30.11.2022, 14:070 Марафон добрых дел в поддержку бездомных животных запустили в Великих Луках 30.11.2022, 13:560 Владимир Воробьёв оценил дисциплину в Псковской городской Думе 30.11.2022, 13:430 Главная человеческая потребность 30.11.2022, 13:430 Количество крестьянских хозяйств в Псковской области сократилось более чем в три раза
30.11.2022, 13:360 Услуга по обращению с ТКО подорожает в Псковской области с 1 декабря 30.11.2022, 13:283 Шесть обысков провели у подозреваемых в коррупционном преступлении в Пскове 30.11.2022, 13:194 Путин назвал скромными зарплаты в социальной сфере 30.11.2022, 13:031 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Владимиром Воробьёвым
30.11.2022, 12:592 Пётр Алексеенко назвал КПРФ оппозиционной партией №1 в Псковской области 30.11.2022, 12:561 Прибыльным бизнесом назвала обмен вещами основатель псковского экопроекта 30.11.2022, 12:530 Нужно расселять аварийное жилье и переселять людей из трущоб, заявил Путин 30.11.2022, 12:470 Почему цены на новогодние туры в Египет почти не растут, объяснила эксперт
30.11.2022, 12:341 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Петром Алексеенко 30.11.2022, 12:331 В Псковской области нарастает кадровый голод по ряду профессий и сфер 30.11.2022, 12:320 Брюнетку с карими глазами продолжают искать в Пскове 30.11.2022, 12:310 Радиотерапия стала доступна онкопациентам во всех регионах России
30.11.2022, 12:310 «Экосреда»: Можно ли зарабатывать на экологическом бизнесе? ВИДЕО 30.11.2022, 12:290 Зоомагазин продают в Пскове за 180 тысяч рублей 30.11.2022, 12:270 «Бессмертный полк России» проводит творческий конкурс «Пробуждая сердца» 30.11.2022, 12:180 15-й выпуск проекта «Истфакт»: Псков - Калифорния
30.11.2022, 12:161 Безработный житель палкинской деревни фиктивно зарегистрировал у себя трёх человек 30.11.2022, 12:110 Пскович попался на краже сладостей ранним утром 30.11.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда» 30.11.2022, 12:010 Псковские газовики приняли участие в смотре готовности техники к работе в осенне-зимний период
30.11.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 30 ноября 30.11.2022, 11:591 Жителя Куньинского района отправили на исправительные работы за неуплату алиментов 30.11.2022, 11:520 «Собственной персоной»: Владимир Воробьев о патриотизме и депутатской деятельности 30.11.2022, 11:490 Миниатюрные скульптуры животных из коллекции музея-заповедника показали псковичам
30.11.2022, 11:381 Не хранить остатки блюд более суток призвали в Роспотребнадзоре 30.11.2022, 11:370 Сектор сладкого газа 30.11.2022, 11:270 Движение автомобилей ограничат в Великих Луках из-за прокладки газопровода 30.11.2022, 11:170 Санитарный период в «Михайловском» окончен
30.11.2022, 11:110 25 единиц специализированной техники устраняют последствия снегопада в Пскове 30.11.2022, 11:051 «Гайд-парк»: Петр Алексеенко о ситуации в обкоме КПРФ и праздновании 100-летия СССР 30.11.2022, 11:031 Российские ученые ищут причины массовой гибели медведей 30.11.2022, 11:000 Форум некоммерческих организаций «Содействие» открылся в Пскове
30.11.2022, 10:520 Пскович оплатил 340 тысяч рублей долга ради продажи имущества 30.11.2022, 10:501 Компания в Великих Луках готова платить от 60 тысяч рублей инструктору по рыбной ловле 30.11.2022, 10:472 Совфед одобрил отставку Кудрина 30.11.2022, 10:440 Резерв ресурсов для ликвидации ЧС создадут в Псковской области
30.11.2022, 10:412 Дяденька, когда закончится ремонт? 30.11.2022, 10:290 «Экосреда»: Можно ли зарабатывать на экологическом бизнесе? 30.11.2022, 10:270 Губернатор провел рабочие встречи с главой Себежского района и активом муниципалитета 30.11.2022, 10:170 Полиция не стала возбуждать дело по факту избиения собаки в Великих Луках
30.11.2022, 10:150 Переехавшего из Петербурга фермера ищет его сестра в Псковской области 30.11.2022, 10:100 Псковичей приглашают на премьерный показ мелодрамы с элементами комедии «Пигмалион» 30.11.2022, 10:041 Обломки досок и автопокрышки стали причиной аварии на насосной станции в псковской деревне Крестки 30.11.2022, 09:560 Автомобиль сбил великолучанку на пешеходном переходе
30.11.2022, 09:500 Строительство распределительного газопровода началось в Локне 30.11.2022, 09:410 Псковичи могут вызвать врача с помощью голосового помощника «Ростелекома» 30.11.2022, 09:300 Век зоосадизма 30.11.2022, 09:230 Мобилизованным расширили трудовые и пенсионные права
30.11.2022, 09:160 Назначен главный внештатный эпидемиолог Псковской области 30.11.2022, 09:020 Четверть жителей СЗФО хотели бы получать зарплату еженедельно - эксперты 30.11.2022, 08:560 ЧМ в Катаре: самый эмоциональный матч 30.11.2022, 08:460 Два дома горели в Псковской области
30.11.2022, 08:410 В Минфине предложили установить минимальную розничную цену на весь алкоголь 30.11.2022, 08:360 Два автомобиля столкнулись на Запсковье 30.11.2022, 08:330 В России разрешат управлять легкими беспилотниками без спецобучения 30.11.2022, 08:251 Россиянки оценили траты на ребенка до трех лет в 1,37 млн рублей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru