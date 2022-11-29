Общество

ЦБ хочет приучить россиян сберегать деньги с помощью банковского вклада

Центробанк России считает приоритетным создание в кредитных организациях особого депозита, который был бы привязан к ключевой ставке.

Специалисты Банка России считают, что привычку сберегать финансы можно простимулировать специальным банковским вкладом. Об этом говорится в «Основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2023-2025 годы».

Граждане с невысокими доходами, по мнению ЦБ, могут успешно использовать инструменты финансового рынка для того, чтобы повысить свое благосостояние, пишет RuNews24.

Одним из таких инструментов может стать банковский вклад. Он гарантировал бы начисление дохода пропорционально изменениям ключевой ставки Банка России. На сегодняшний день ее показатель находится на уровне 7,5%.

Такой депозит должен быть привязан к карте «Мир», а начисление процентов — к ключевой ставке ЦБ. При этом финрегулятор уточнил, что переводы, платежи, снятие наличных с этой карты должны быть освобождены от комиссий в пределах определенной суммы.

Также ЦБ сообщил, что законодатели продолжают разработку законопроекта о кредитных каникулах для клиентов, которые не могут рассчитаться по потребкредитам. В законопроект должны быть включены такие меры, как отсрочка платежа или снижение его ежемесячного размера.