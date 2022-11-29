Общество

Региональные меры поддержки мобилизованных напомнили псковичам

Льготы, которые предоставляются мобилизованным гражданам и членам их семей в Псковской области, перечислила председатель регионального комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева, отвечая на обращение на сайте губернатора.

В соответствии с указом губернатора, гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, предоставляется: