Региональные меры поддержки мобилизованных напомнили псковичам

Льготы, которые предоставляются мобилизованным гражданам и членам их семей в Псковской области, перечислила председатель регионального комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева, отвечая на обращение на сайте губернатора.
В соответствии с указом губернатора, гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, предоставляется:
единовременная денежная выплата в размере 50 000 рублей;
за налоговые периоды 2021 и 2022 годов освобождение от уплаты транспортного налога за один легковой автомобиль;
освобождение членов семей мобилизованных граждан от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Псковской области;
первоочередное зачисление детей мобилизованных граждан в муниципальные дошкольные образовательные организации, находящиеся на территории Псковской области;
первоочередной перевод детей мобилизованных граждан в дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации, расположенные рядом с местом проживания членов семей мобилизованных граждан;
обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования, в общеобразовательных учреждениях, находящихся на территории Псковской области;
бесплатное оказание членам семей мобилизованных граждан психологической помощи.
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